Tatilciler, su parkında eğlendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bunaltıcı ve sıcak havada rahatlamak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, su parkını doldurdu.Kemer'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, sıcak hava, tatilcileri bunalttı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 65 olarak kaydedildiği ilçede, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için Kiriş Mahallesi'ndeki DoluSu Parkı'na akın etti. 1000 kişi kapasiteli su parkını tamamen dolduran tatilciler, sudan çıkmadı.Özellikle dalga havuzunda son günlerin revaçta olan spor aktivitelerinden flyboard gösterisi, tatilcilerden tam not aldı. Flyboard kullanıcısı, turistleri bol bol ıslatarak serinletti. Yine dalga havuzunda DJ'lerin eşliğinde sahne alan go go dansçıları şovlarıyla büyüledi. Tatilciler, 21 metrelik 'Slip N Fly-Kay Uç' kaydırağıyla ise adrenalin yüklemesi yaptı.'TEK KELİMEYLE MÜTHİŞ'Rusya'nın Samara şehrinden gelen ve ilk defa 'Slip N Fly-Kay Uç' kaydırağını deneyen Angelina Duacenkha (19) ve Aleksey Lobanov (19), "Tek kelimeyle müthiş. Sadece adrenalin depoluyorsun ve eğleniyorsun. Aynı zamanda çok korku verici. İlk defa yaptık. Çok eğlenceliydi" dedi.KÖPÜK PARTİSİYLE EĞLENCE ZİRVEYE TAŞINIYORTesiste serinliğe eğlence katmak için yapılan ve yaz aylarının vazgeçilmez aktivitesi olan köpük partisi de büyük ilgi gördü. Kaydıraklardaki eğlenceyi daha da zirveye taşımak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, DJ'lerin çaldığı müziklerin eşliğinde dans ederek, köpüğe bulanarak eğlendi.'TEKRAR GELECEĞİM'Rusya'nın St. Petersburg kentinden tatil için ilk defa Kemer'e gelen Yulia Bizunova (22), köpük partisindeki eğlenceyi çok sevdiğini söyledi. Bizunova, "İlk kez buraya geliyorum ve her şey çok hoşuma gitti. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim. Aquaparka eğlenirken bacağımı çarptım, ama bu eğlenceme engel olmadı. Burayı çok beğendim" diye konuştu.'HEM ADRENALİN VERİYORUZ, HEM DE SERİNLETİYORUZ'Parkın İşletme Müdürü Erhan Okçan ise "Havanın ısınmasıyla birlikte şu anda tesis olarak tam kapasite hizmet vermekteyiz. Tesisimize gelen misafirleri serinletmek amacıyla havuzumuzda flyboard şovu yapıyoruz. Ayrıca köpük partisi yapıyoruz plajımızda. Bunun yanında Türkiye'de hiç olmayan kaydırağımız, yani adrenalinin son seviyelerini yaşamalarını sağlayacağımız bir kaydırağımız var. Bu da 'Kay Uç' kaydırağımız. Burada misafirlerimize hem adrenalin veriyoruz, hem de serinletiyoruz."

FOTOĞRAFLI