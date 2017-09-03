Tatilciler dönüşe geçti, Marmaris yabancı turistlere kaldı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne 10 günlük bayram tatili için gelenlerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla plajlar, su parkları ve otellerdeki havuzların başı yabancı turistlere kaldı.

Kurban Bayramı'nda Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelere tatil için gelenlerin çoğu, bugün saat 13.00 sıralarında yola çıkmaya başladı. Otellerden otomobilleri ve tur otobüsleri ile ayrılan tatilciler, Yeni Datça Yolu ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde üç kilometrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir merkezinden ilçe çıkışı istikametine olan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde trafik ışıklarının yanmaması ve kontrolsüz geçiler nedeniyle tatilciler üç kilometrelik yolu 20 dakikada geçebildi.

Emniyet verilerine göre, dün saat 18.00'den itibaren otellerden çıkışların başladığı ve bugün itibariyle yaklaşık 300 bin kişinin özel araçlar ve toplu taşıma araçlarıyla dönüşe geçtiği ifade edildi. Önümüzdeki haftadan itibaren ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelerdeki yaklaşık 250 bin yazlıkçının da memleketlerine döneceği öğrenildi.

Tatilcilerin çoğunluğunun ayrılması ile plaj, su parkları ve otel havuz başları yabancı turistlere kaldı. Tatilciler nedeniyle sahillerde yer bulamayan turistler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Kimileri denizde gün boyu serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında sakinlik içinde kitap okumayı tercih etti. Su sporlarına katılmak için sıraya giren yabancı turistler, jet sky, deniz paraşütü, simit ve muza binerek heyecan yaşadı.

Su sporları işletmecisi Salih Tunç, bayram tatilinin ekonomik olarak kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Turizm sezonunun kapanmasına sayılı günler kala bayram tatilinin on gün olması, vatandaşlarımızın yoğun talebi yüzümüzü bir nebze olsun güldürdü. Bayram tatilcileri sayesinde yabancı turistteki maddi açığımızı kapattık. Umarım bundan sonraki bayram tatilleri daha erken açıklanır ve daha çok tatilci gelir" dedi.

Uzun bayram tatili sayesinde Fethiye, Bodrum ve Marmaris turu yapma imkanı bulduklarını anlatan Merve Çöker ve Fatih Çöker çifti ise her şehirde ikişer gün kalarak güzel vakit geçirdiklerini yarın sabah saatlerinde ise memleketlerine geri döneceklerini dile getirdi.



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