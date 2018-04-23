Tatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdi (2)

KAZADA ÖLEN MÜFETTİŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kullandığı otomobilin bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu yaşamını yitiren Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli eğitim müfettişi Erol Bağ, memleketi Denizli'nin Çameli ilçesi kırsal Yeni Mahalle'de toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk sahibi Bağ için öğle vakti Çarşı Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Çameli Belediye Başkanı AK Parti'li Cengiz Arslan ile yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Bağ'ın cenazesi, götürüldüğü Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan aynı kazada yaşamını yitiren Erol Bağ'ın otomobiline otostopla binen Gizem Polat'ın (22) cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildiği belirtildi.



Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), ()



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