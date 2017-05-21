Tatil için geldi, otel odasında öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'a arkadaşları ile birlikte tatile gelen 27 yaşındaki Recep Alpaslan, otel odasında kalp krizinden öldü.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gelen, özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan Recep Alpaslan, Torba Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otele yerleşti. Alpaslan dün sabah kahvaltıya inmeyince arkadaşları odasına gitti. Yatakta hareketsiz yatan genç için çağrılan 112 sağlık ekibi Recep Alpaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ve savcı incelemeyi yaptıktan sonra Alpaslan'ı otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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