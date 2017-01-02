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Tatil için Belçika’dan İstanbul’a gelmiş

Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları işlemler için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan Belçika vatandaşı 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl'ın...

Tatil için Belçika’dan İstanbul’a gelmiş

Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları işlemler için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan Belçika vatandaşı 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl'ın babası Ali Akyıl, oğlunun tatil için Belçika’dan İstanbul’a geldiği söyledi. Belçika’da restaurant işletmeciliği yapan Ali Akyıl "Allah'ım inşallah tez zamanda bu olayları bitirir. Ülkemiz kurtulur" dedi. Otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Kerim Akyıl'ın cenazesi yarın Belçika'ya götürüleceği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Iraklı Bülent Şirvan Osman'ın yakınları teşhis işlemi için içeri girdi. Osman'ın Irak'tan gelen bir yakını, "Erbil'den gelmişti. Bize arkadaşları haber verdi. Bizde Erbil'den buraya geldik. Ezcacıydı. 39 yaşında evli ve 2 çocuk babasıydı. Allah'ın kederi yani. Dostlar sağolsun" diye konuştu.

AİLESİ 2 GÜN BOYUNCA ULAŞAMADI

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan 32 yaşındaki Suudi Arabistanlı Abdullah Amed Abbolos.. yakınları 2 gün boyunca Abbolos'a ulaşamadı. Bunun üzerine Abbolos'un arkadaşlarını arayan ailesi yardım istedi. Tatil amaçlı Türkiye’den bulunduğunu söyleyen Abdullah Amed Abbolos’un arkadaşı Mustafa Güzel, “Arkadaşı bacağından yaralanmış. Biz de 2 gün boyunca hastaneleri dolaştık. Bulamayınca Adli Tıp Kurumu'na geldik. İçeri giren yakınları Abdullah Amed Abbolos’u teşhis etmişler” dedi. Abbolos'un cenazesinin işlemlerin ardından Suudi Arabistan'a götürüleceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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