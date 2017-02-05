Tatil dönüşü otobüs terminalinde güvenlik kuyruğu

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olası terör olaylarına karşı alınan önlemler devam ediyor. Sömestir tatilinin son gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik kontrolü noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Her gün 40 bin kişinin giriş- çıkış yaptığı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin iki kapısına güvenlik gerekçesiyle geçen yıl eylül ayında X-Ray cihazı yerleştirildi. Bu kapsamda terminal içersindeki resmi ve sivil polis sayısı artırılırken, okulların açılmasına bir gün kala Bursa’ya tatile gelenler memleketlerine gitmek için terminale akın etti. Terminal binasından otobüs peronlarına gitmek isteyen yolcular güvenlik kontrol noktasından geçerken uzun kuyruklar oluşturdu. Valizleriyle birlikte güvenlik noktasından geçen yolcular, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından tek tek arandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kısa adı BURULAŞ olan Bursa Ulaştırma Şirketi yetkilileri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne her gün bin 180 yolcu otobüs ile 40 bin kişinin giriş- çıkış yaptığını belirtti.

FOTOĞRAFLI