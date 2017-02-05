Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2 terörist yakalandı
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2...
Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Galatasaray kupaya veda etti
Galatasaray kupadan elendi
İzmir'de Şehit Fethi Sekin Parkı açıldı
Kılıçdaroğlu polis ve askerler için...

Tatil dönüşü otobüs terminalinde güvenlik kuyruğu

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olası terör olaylarına karşı alınan önlemler devam ediyor. Sömestir tatilinin son gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik kontrolü noktasında uzun kuyruklar oluştu. Her...

Tatil dönüşü otobüs terminalinde güvenlik kuyruğu

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olası terör olaylarına karşı alınan önlemler devam ediyor. Sömestir tatilinin son gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik kontrolü noktasında uzun kuyruklar oluştu.
Her gün 40 bin kişinin giriş- çıkış yaptığı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin iki kapısına güvenlik gerekçesiyle geçen yıl eylül ayında X-Ray cihazı yerleştirildi. Bu kapsamda terminal içersindeki resmi ve sivil polis sayısı artırılırken, okulların açılmasına bir gün kala Bursa’ya tatile gelenler memleketlerine gitmek için terminale akın etti. Terminal binasından otobüs peronlarına gitmek isteyen yolcular güvenlik kontrol noktasından geçerken uzun kuyruklar oluşturdu. Valizleriyle birlikte güvenlik noktasından geçen yolcular, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından tek tek arandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kısa adı BURULAŞ olan Bursa Ulaştırma Şirketi yetkilileri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne her gün bin 180 yolcu otobüs ile 40 bin kişinin giriş- çıkış yaptığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.