Tatil cennetlerinde belediyelerden seçmene 24 Haziran mesajı

MUĞLA'nın turizm cennetleri Datça, Bodrum ve Marmaris ilçelerinin belediyeleri, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları esprili mesajlarla, tatilcilere 24 Haziran seçimlerinde sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, turistik ilçelerin belediyeleri de bu konuda çalışma başlattı. Belediyeler sosyal medyadan yaptıkları esprili ve vurucu paylaşımlarla, tatilcilerden sandığa gidip, oylarını kullanmalarını istedi. İlk olarak Datça Belediyesi, Twitter hesabından 'Dikkat! 24 Haziran'da bütün plajlarımızda bakım var! Ama 25'inde herkesi bekleriz ; -) İyisi mi siz oyunuzu yerinde kullanıp, öyle gelin Datça'mıza. Biz en güzel anılarla dönmeniz için buradayız' yazılı paylaşımda bulundu.

Ardından benzer bir paylaşım Bodrum Belediyesi'nden geldi. Bodrum Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da '24 Haziran'da Bodrum'da boy vermeyin, sandıkta oy verin!' ifadesine verildi. Her iki mesaj da kısa sürede binlerce beğeni toplayıp, paylaşıldı.

Marmaris Belediyesi de 24 Haziran hassasiyetini resmi sosyal medya hesaplarından dile getiren bir başka yerel yönetim oldu. Yapılan paylaşımda, 'Tatiliniz için cennet Marmaris'i tercih etmenizden dolayı onur duyuyoruz. Marmaris'e yine gelin, her zaman gelin... Ancak, geleceğimiz için demokrasimiz için lüften, 24 Haziran'da sağ salim evlerinizde olun, oylarınızı kullanın' çağrısı yapıldı.

SANDIĞA GİTMEYE TEŞVİK İÇİN

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon benzer paylaşımın başka belediyeler tarafından da yapıldığını belirterek, "Organize olan bir paylaşım değil; sadece Bodrum'a tatile gelen vatandaşlarımızı, birkaç saatlerini ayırıp demokrasinin gereği oylarını kullanmaya tatlı ve esprili bir dille davet etmeye çalıştık. 'Boy gösterme değil oy verme zamanı' dedik. Her bir vatandaşımızın mutlaka oy vermesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Mesaj binlerce kişi tarafından beğenildi. Telefonlarım sabahtan beri susmuyor. Mesajın beğenilmesi bizleri de mutlu etti" dedi.

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar da vatandaşları oy kulanmaya teşvik etmek için böyle esprili bir yol seçtiklerini belirtip, "Buradaki amacımız, herkesin oyunu kullanması. vatandaşlık görevini yerine getirmesi. Tatilinizi oy kullandıktan sonra yapın. Yoksa, paylaşımımızdaki gibi plajlarımızın 24 Haziran'da kapalı olması söz konusu değil. Amacımız farkındalık yaratmak" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI