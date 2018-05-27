Tataristan'dan Dalaman'a ilk uçak indi

RUSYA Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Nizhnekamsk şehrinden Muğla'nın Dalaman ilçesine ilk uçak seferinin yapılması nedeniyle Begishevo Havalimanı'nda bir tören düzenlendi.Törene Tataristan Turizm Bakan Yardımcısı Liana Saetova, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Egorov Anfrey, Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, Begishevo Havalimanı Müdürü Sergey Romantsou, Anex Tur Tataristan Müdürü Zaur Gadzhiev, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Dalaman'a uçacak olan yolcular katıldı. Tataristan'ın yöresel halk dansları ve müziklerinin sunulduğu törene Tatar basını yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman Havalimanı'nın çok geniş bir bölgeye hitap ettiğini belirterek, şunları söyledi:"Havalimanımız 1100 kilometrelik kıyı şeridine ve 4 büyük turistik destinasyona hitap ediyor. Havalimanımıza ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa'dan 4 milyon yolcu geliyor. Rusya Federasyonu'nda yaptığımız tanıtım çalışmalarımızda dostumuz kardeş ülkemiz Tataristan'da Özerk Cumhuriyeti'nin başkanı Rüstem Minnihanov himayelerinde bir dizi tanıtım faaliyeti yapmaya karar verdik. Tataristan, Rusya Federasyonu'nda ekonomisi en güçlü özerk cumhuriyetidir. Tataristan'ın başkenti Kazan'dan 2017 yılında yurt dışına çıkan turist sayısı yaklaşık 350 bin civarında. Biz bunun dörtte birine talibiz. Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Nizhnekamsk kardeş şehir oldular. Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin ile Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a bu sürece katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayrıca görüş ve önerilerimize değer vererek uçuş kararı alan tur şirketinin yönetimine özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Nizhnekamsk ve Marmaris Belediyeleri ile Nizhnekamsk'ta bir Marmaris Festivali yapacağız. Bölgede sadece turizm değil başka sosyal projeleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Öğrenci değişim programları bunlardan biri. Nizhnekamsk şehrine uçak koymakla köprü oluşturma görevimizi yerine getirdik. Amacımız iki ülkenin kardeşliğini sonsuz kılmak."'HEDEFİMİZ HAFTADA 10 UÇUŞA ULAŞMAK'Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin de 2018 yılında hedefledikleri 4 proje olduğunu belirterek, "Turizm dışında kültür alışverişleri de planladık. Bunun dışında festivaller ve eğitim turları düzenleyeceğiz. İki ülke öğrencileri gidip gelecek. Bundan sonra da ekonomik işbirliklerimiz olacak. Bir çok projelerimiz var çeşitli alanlarda ve bunlar gerçekçi planlar bu yıl hepsini gerçekleştirmek istiyoruz. Dalaman'a ilk uçak seferinin başlaması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Rüstem Minnihanov ile YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç'e çok teşekkür ediyorum. 1 milyon nüfusumuz var ve hedefimiz uzun vadede haftada 10 uçuşa ulaşmak" diye konuştu.Tataristan Turizm Bakan Yardımcısı Liana Saetova, Dalaman Havalimanı'na daha önceki yıllarda sadece Kazan Havalimanı'ndan haftada 3 gün uçuş yapıldığını dile getirerek, "Bu sayı Begishevo Havalimanı'ndan başlayan uçuşlarla 8'e çıktı. Hedefimiz Dalaman'a sadece Nijniy Kamsk'tan ilk aşamada hafta da 5 uçuş yapılması" dedi.HEDEF, 6 MİLYON TURİSTTürkiye'nin Tataristan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan ise "Türk firmalarının Tataristan'da 2,5 milyar dolara yakın yatırımı bulunmaktadır. Bu rakam Rusya Federasyonu'ndaki toplam yatırımlarımızın yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor" dedi. Başkonsolos Doğan, 2017 yılında Rusya Federasyonu'nundan Türkiye'ye 4.7 milyon turist gittiğine işaret ederek, "Hedefimiz 6 milyon rakamına ulaşmak" diye konuştu.

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