Taşyürek, Kordonboyu Mahallesi'nde sorunları dinledi

SEÇİM çalışmalarına Kordonboyu Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 'Söz Sizde' programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

AK Parti Kartal İlçe Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal İlçesi sakinleriyle 'Söz Sizde' programı kapsamında buluştu. Kordonboyu Mahallesi’nin sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, konuşmasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen elem verici bina çökmesi olayında vefat eden vatandaşlara rahmet ve hastanede taburcu olmayı bekleyenlere şifa dileyerek başladı. AK Parti Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek konuşmasında, "İnşallah bu elim kaza bizler için bir ders olur ve başta binalarımız olmak üzere yaşamlarımız için daha tedbirli davranırız" ifadelerine yer verdi. Söz Sizde buluşmasında mahalle sakinleri AK Parti Kartal İlçe Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’e isteklerini, sorularını ve ilçeye bekledikleri katkıları aktardı.

MAHALLE SAKİNLERİ İSTEKLERİNİ BELİRTTİ

Kordonboyu sakinleri, AK Parti Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’ten istekleri şu şekilde sıradı:

"Sokaklarımız daha temiz olmalı.” “Belediye olarak şehir gezileri tertiplemenizi bekliyoruz, ilçemizde ailecek piknik yapabileceğimiz ve vakit geçirebileceğimiz nezih, temiz ve güzel alanları oluşturulmalı, katlı otopark yapılmalı, çocuklarımızın emniyet içerisinde olduğundan emin olabileceğimiz park, spor alanları yapılmalı."

“SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL, HER ZAMAN ULAŞABİLMEK İSTİYORUZ”

Diğer bir grup ise şu taleplerde bulundu:

"İlçeye semt havuzları ve gençler ve çocukları için halkın hizmetine sunulan spor tesislerin yapılmalı, halk kütüphanelerinin yapılması gecikmemeli, sokak hayvanlarına bakım ve veterinerlik hizmeti verilmesi şart, seçimden seçime değil de her zaman size ulaşabilmek ve bizlerin yanımızda olduğunuzu bilmek istiyoruz."

"HİZMETLERİN 7’Sİ HEYKEL, BİZ HİZMET GETİRECEĞİZ"

AK Parti Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, isteklerin ardından yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kartal sakinleri, sizler de biliyorsunuz ki şu anki komşu ilçelerimizden bazıları önceden Kartal’ın bir parçasıydı. Haklı olarak istediğiniz ve olması gereken talepler komşu ilçelerimizde mevcut ama Kartal’ımızda olmaması gerçekten üzücü. Daha üzücü olanı ise son 10 yılda bu konuda hiçbir şey yapılmamış olmasıdır. Sizlere hatırlatmak isterim ki son 10 yılda Kartal Belediyesi’nin geliri eski parayla 2,5 katrilyon ve bu para ile son 10 yılda yapılan neredeyse bir hiç. Geçtiğimiz günlerde CHP Kartal Belediyesi’nin basına sunduğu haberdeki içerikte son 10 yılda yapılan hizmetler listesinin 11 maddesi yer aldı. Bunlardan 7’si sadece heykel. Bu durum, bizler için üzüntü verici. Bilmenizi isteriz ki bizler sadece ve sadece Kartal ilçemize ve halkına hak ettiği belediyecilik hizmetini sunmak için belediye başkanlığına talibiz. 31 Mart seçimlerinden sonra mazbatayı aldıktan sonra şahit olacaksınız ki sizlerin bu istekleri en kısa zamanda teker teker gerçekleşmiş olacak.”

EBUBEKİR TAŞYÜREK HAKKINDA

1960 yılında Erzurum’da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.