Taşyürek: CHP Kartal'da 10 yılda sadece heykel yaptı

İSTANBUL,() - Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. AK Parti ve MHP Kartal Kadın Kolları’nın tertip ettiği kahvaltı programına katıldı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İstanbul’daki vatandaşların refahı ve huzuru için çalışan zabıta görevlileri ile buluştu.

“İstanbul’daki İBB belediyeciliği çalışanı olarak yapılmakta olan hizmetlerin bizzat farkında olan siz kardeşlerimden Kartal’ın ne derece belediyecilikten mahrum olduğunu görmektesiniz" diyen Ebubekir Taşyürek, "Kardeşiniz olarak Kartal’ın hak ettiği belediyecilik hizmetlerine kavuşması temennisiyle Cumhur İttifakının Kartal Belediye Başkan adayı olarak sizlerden 31 Mart yerel seçimlerde desteğini bekliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

"10 YILDA 11 HİZMET YAPILMIŞ VE BUNLARIN 7 TANESİ SADECE HEYKEL"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’nde Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP Kartal Kadın Kolları’nın tertip ettiği kahvaltı programına katıldı. Kahvaltı programında katılım sağlayan mahalleli hanımlara hitaben şunları söyledi:

“Sizlere sunmak istediğim bir haber var. Bu haber şimdiki CHP Kartal Belediyesi’nin servis ettiği bir haber. O habere göre şimdiki CHP Kartal Belediyesi son 10 yılda yapılan hizmetleri 11 maddeye sığdırmış ve bunların 7 tanesi sadece heykel. Birkaç tanesi de kendi dönemlerinden evvel başlanmış hizmet projeleri ki 10 yılda ancak bitirebilmişler. Bu heykellerden bir tanesinin hikâyesini anlatmak isterim. Eşekli kütüphaneci heykeli. 1940-1950’li yıllarda Nevşehir Ürgüp’te yaşamış ve kütüphaneye idari sorumlu olarak atanan fedakâr bir büyüğümüz. Kendisi temin ettiği bir eşeğin sırtına yüklediği kitaplarla köy köy, kasaba kasaba dolaşmış biri. Maksat, millet kitaptan uzak kalmasın. Bu eşekli kütüphaneci heykeli bunun anısına inşa edilmiş. Ama sadece bu. O dönemin şartlarına göre azim dolu bir kıssa. Bugünün şartlarına göre kıyas edersek nasıl yapmalıyız? Gençlerin, çocukların, annelerin, babaların, herkesin ulaşabileceği, faydalanabileceği bir kütüphane açarsınız. Ardından o kütüphane bahçesine de bu anıtı inşa edersiniz ve dersiniz ki: ‘Dün büyüklerimiz kitap için böyle adımlar attılar. Biz de bugün, böyle bir adım attık.’ Nereden nereye. Ama sadece bir heykel dikmek. Bu davranış, aziz millet ile alay etmek gibi."