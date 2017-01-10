Taşınabilir şarj aleti patlayınca yaralandı

UŞAK'ta, cep telefonunu şarj etmek için satın aldığı taşınabilir şarj aletini prize takan 30 yaşındaki Ethem Akgün, cihazın patlaması sonucu yaralandı.Uşak'ın merkeze bağlı Kayaağıl Köyü'nde yaşayan ve bir taş ocağında işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Ethem Akgün, geçen hafta cep telefonunu gün içinde şarj etmek için, taşınabilir şarj aleti satın aldı. Geçen cuma akşamı çalıştığı taş ocağından evine gelen Akgün, cihazı şarj için prize taktı. O sırada cihaz, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle parçalara ayrılan şarj aletinin metal parçaları kalbine ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden Ethem Akgün, yaralandı. Yaralı Akgün, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından Uşak Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi'nde ameliyata alınan Akgün'ün kalbine ve kafasına isabet eden parçalar çıkarıldı. Hastanede 5 günlük tedavinin ardından Akgün, bugün gözünde bulunan parçanın çıkarılması için İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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