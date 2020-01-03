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Taşımalı eğitimde kullanılan servis araçları denetlendi
TOKAT'ın Zile ilçesinde, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis araçları denetlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denetim Bürosu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ortak gerçekleştirilen denetlemede durdurulan servis...
GENEL 03.01.2020, 13:40
TOKAT'ın Zile ilçesinde, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis araçları denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denetim Bürosu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ortak gerçekleştirilen denetlemede durdurulan servis araçlarının eksikleri tespit edildi. Sürücüler ise trafik ve taşıma kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Öğrencilerin servis araçlarıyla ilgili talepleri de dinlendi.
Bazı servis araçlarında öğrencilerin üşüdüklerini gördüklerini belirten Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur, "Örencilerimizin eğitime güvenli olarak ulaşımı için bu denetimleri sıklaştırarak devam ettireceğiz. Bizim için öğrencilerin can güvenliği, güvenliği ve huzurlu bir şekilde eğitime ulaşmaları birinci önceliğimiz. Soğuk kış şartlarında ısınma problemi olan araçlarımız var. Çekme halatı, lastikler , dur levhası gibi tüm malzemeleri gözden geçirdik. Eksikleri olan araç sürücülerini uyardık ve tutanaklarımızı tuttuk" diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denetim Bürosu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ortak gerçekleştirilen denetlemede durdurulan servis araçlarının eksikleri tespit edildi. Sürücüler ise trafik ve taşıma kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Öğrencilerin servis araçlarıyla ilgili talepleri de dinlendi.
Bazı servis araçlarında öğrencilerin üşüdüklerini gördüklerini belirten Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur, "Örencilerimizin eğitime güvenli olarak ulaşımı için bu denetimleri sıklaştırarak devam ettireceğiz. Bizim için öğrencilerin can güvenliği, güvenliği ve huzurlu bir şekilde eğitime ulaşmaları birinci önceliğimiz. Soğuk kış şartlarında ısınma problemi olan araçlarımız var. Çekme halatı, lastikler , dur levhası gibi tüm malzemeleri gözden geçirdik. Eksikleri olan araç sürücülerini uyardık ve tutanaklarımızı tuttuk" diye konuştu.
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