Taşımalı eğitim mağduru çocuklar okula gidemiyor

İZMİR'in Bergama ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki, yayla turizmi merkezlerinden biri olan Kozak Yaylası'ndaki 16 kırsal mahallede oturan toplam 170 ilk ve ortaokul öğrencisi, bu yıl yönetmelikte yapılan değişiklikle, ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Taşıma Yoluyla Eğitime erişim Yönetmeliği'nin, 'Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel bütün öğrencilerin taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanır' ibaresinin yer aldığı 21'inci maddesinde bu yıl değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre Bergama'nın Kozak bölgesinde yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı 9 Eylül 2019 tarihinden bu yana okullarına erişim sağlayamıyor. 2018- 2019 döneminin ikinci yarısında lisede taşımalı eğitimin kaldırıldığını ifade eden Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) yöneticisi Fikret Ali Parlas, aynı uygulamanın ilkokul ve ortokul öğrencileri için de geçerli olmasına tepki gösterdi. Anayasaya göre ilköğretimin zorunlu ve ücretsiz olduğunu hatırlatan Parlas, "16 köyün 3'ünde okul var. Bakanlık, 'Her öğrenciye en yakın okul en güzel okuldur', diyor. Bizim çocuklarımız 20 kilometre uzaklıktaki okula gidiyor. Çocukların beslenmesinden, eğitiminden tasarruf olmaz. Ya köye okul açacaksın ya da bu çocukları ücretsiz olarak taşıyacaksın. Taşıma kapsamındaki çocukların yemek giderleri de karşılanıyordu. Hem ulaşım hakkı hem beslenme hakkı ellerinden alındı" dedi.

'ÖĞRENCİNİN GÜNLÜK MASRAFI 25 LİRA'

Çamavlu Mahalle Muhtarı Mustafa Kocataş da Bergama'da birbirlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Eshot'un erişim sağladığı 4 köy bulunduğunu hatırlatarak, "Kozak'ta 16 köydeki 170 öğrenci bu uygulamadan etkileniyor. Okula uzaklığı 18 kilometre olan köylerimiz var. Kış aylarında araç olmayan köyler var. Bazı köylere toplu ulaşım bazen hiç gelmiyor bazılarına günde 1 kez 4 köyü dolaşarak geliyor" dedi.

MEB'in 29 Mart'ta bir komisyon görevlendirdiğini anlatan Kocataş, Yukarıbey'deki lise öğrencilerinin ulaşımı hakkında bir araştırma yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu komisyon yerinde inceleme yaptıklarını söyleyerek lise öğrencilerine okula nasıl geldiklerini sormuş. Liselilerin bazıları otobüsle bazıları da kendi imkanlarıyla geliyor. Bu sebepten taşımalı sistemi kaldırdılar. Kozak'ta 5 bin nüfus var. Sabah ve akşam birer kez 29 kişilik bir otobüs 4 köyü dolaşıyor. İlkokula giden öğrenciler Yukarıbey'e taşınıyor. Orada tek bir kantin var. 1 tost 1 ayran 10 lira. 1 öğrencinin günlük masrafı 25 lira. Yetkilileri göreve çağırıyoruz."

Çocuklar da hem arkadaşlarını hem öğretmenlerini özlediklerini söyledi. Bir an önce sıralarına geri dönmek isteyen minik öğrenciler, üzerinde 'Okula gitmek istiyorum' yazılı pankartlarla köy meydanında toplandı.

Okula gidemediği için evde canının sıkıldığını söyleyen öğrencilerden Kaan Durmaz, "Bu yıl 7'ye geçtim ama geçemedim. Çünkü okula gidemiyorum. Geçen sene yemek ücretsizdi. Evim okula uzak. Okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı çok özledim" dedi.

'KOLAYLIK SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Bergama'nın bazı kırsal mahallelerinde yaşayan öğrenciler için taşımalı eğitim hizmetinin sona ermesiyle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Geçen sene liselerde taşımalı eğitimi kaldırmıştık kimsenin sesi çıkmadı. Bakanlığın yazısı açık, 'Eğer bir yerleşim yerine toplu taşıma hizmet veriliyorsa orada taşımalı eğitim yapılmaz'. Öğrenci bileti 2.5 lira. Bunu vermekten imtina ediyorlar. Her şeyi devletten bekliyorlar. Ama yine de çocuklarımızın okula ulaşımında kolaylık sağlamak için çalışmalara başladık. Vali Bey nezdinde bakanlık ile görüşüyoruz."