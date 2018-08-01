Taşıma su ile devam eden hayata kadınlardan tepki

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesine bağlı Konuksever köyünde içme suyunun halen taşıma yöntemiyle sağlanması, köydeki kadınların tepkisine yol açtı. Köyde toplanan bir grup kadın, su sorunun giderilmesi için ilçeye giderek Kaymakam ile görüşmek istedi. Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş yıllık izinde olduğu için kendisiyle görüşemeyen kadınlar, yazdıkları dilekçeyi Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Çermik'e 6 kilometre uzaklıkta bulunan Konuksever köyünde içme suyu ihtiyacı, ilçe merkezinden traktörlerle su taşınarak gideriliyor. Su sorununun en büyük mağdurlarından kadınlar, çareyi Kaymakamlığa başvurmakta buldu. Köyde toplanan bir grup kadın, Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş'a hazırladıkları dilekçeyi vermek için ilçeye gitti. Kaymakamın yıllık izinde olduğunu öğrenen kadınlar, dilekçeyi Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Kadınlar dilekçede, su sorunundan dolayı çocuklarının sağlığının tehdit altında olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Mahallemizde içme suyumuz olmadığından dolayı mahalle halkı olarak mağdur durumdayız. Su ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmaktayız. Mahallemizde su olmadığından dolayı çocuklarımız hastalık kapmaktadır. Mahallemize acil olarak içme suyu sağlanmasını istiyoruz."

'TAŞIMA SUYLA HASTALIKLAR BAŞ GÖSTERMEYE BAŞLADI'

Konuksever Köyü Muhtarı Hacı Ertuğrul ise köyde daha önce su getirileceği belirtilerek 110 abone yapıldığını ancak suyun gelmediğini öne sürerek, "Her gün çocuklarımızdan, ya bizlerden ya da yaşlılarımızdan biri veya birkaçı Diyarbakır, Çermik ve Ergani Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz. Çünkü tankerlerle taşınan sudan dolayı zehirlenmeler ve hastalıklar baş göstermeye başladı. Köyümüz ilçe merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta bir köydür. Bu nedenle ilçe merkezinden boru döşenerek bile köyümüze su getirilebilir. O zaman ne sondaj ne başka bir şey istiyoruz. Çünkü su hayattır, şu anda hayatımız tehlikede" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI