Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

Taşeron işçiler, kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı

HAK-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen 'Taşerona elveda kadroya merhaba' programında taşeron işçileri kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı. Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili...

Taşeron işçiler, kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı
HAK-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen 'Taşerona elveda kadroya merhaba' programında taşeron işçileri kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı.
Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK'da yayımlanan taşeronkarın kadroya geçişi 2 Nisan olarak belirtilmesinin ardından işlemleri tamamlanan taşeron işçileri, Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen 'Taşerona elveda kadroya merhaba' programı düzenlendi. Etkinliğe; Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Sağlık İl Müdürü Erdoğan Öz, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgül, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Sağlık-Sen İl Başkanı Yasin Barutçu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim İbrahim Tunç, Hastane Müdürü Mehmet Turan, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Öz Büro İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Mehmet Mustafa Turan, işçiler ve aileleri katıldı.
Etkinlikte konuşan Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, kadronun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülke gerçekten çok sıkıntılı süreçten geçiyor. Türkiye yeniden o tarihsel misyonuna düşen bir mücadelenin bir savaşın için de batı bitmek üzere batılı paradigma bitti. Artı dünyaya silah para değil. Sevgi ve adalet hükmedecek. Dünyayı bu zalimlerin, küresel eşkıyaların, bu çetelerin adı devlet olan çetelerin elinden inşallah bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurtaracak. Onun sancılarını yaşıyor. Dünya bir şey geliyor. Medeniyetimiz geliyor. Batı'lı paradigma bitiyor. Silahın ve paranın egemenliği bitecek. Sevgi ve barışın adaletin tecelli ettiği günler gelecek. Şuanda onun şafağındayız" dedi.
Konuşmaların ardından işçiler, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türküler eşliğinde halay çekerek kadroya geçişlerini kutladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314