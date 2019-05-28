Tasarımcılar ve işverenlerden güç birliği

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de deri, tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarının özgün tasarlanmış koleksiyonlar hazırlayarak, daha katma değerli ürünler ihraç etmesi amacıyla düzenlenen DESIGNDAYIZMIR’19 etkinliğinde genç tasarımcılar, sektör temsilcileriyle buluştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım bölümleri iş birliğinde düzenlenen DESIGNDAYIZMIR’19 etkinliğinde genç tasarımcılarla, deri, tekstil ve konfeksiyon sektörlerindeki işverenler bir araya geldi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen DESINGDAYIZMIR’19 etkinliğine Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk ile sektör temsilcileri katıldı. İhracatçıların 'Sanayici Tasarımcıdan Ne Bekliyor?' sorusuna açıklık getirdiği toplantının açılışında İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil, Moda Tasarımı bölümlerinin tanıtımı yapılarak uzmanlık alanları anlatıldı.

'SEKTÖR GELECEK VAAT EDİYOR'

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk, tekstilin farklı bir mühendislik dalı olduğunu söyleyerek hem sol, hem sağ beynin çalışması gerektiğine dikkat çekti. Tasarım olmadan işlerini yapmanın mümkün olmadığını vurgulayan Ünlütürk, "Sizler bizim sağ beynimizsiniz. Hem tekstil mühendisliği algısını arttırmak, hem de 'tasarım öğrencileriyle nasıl daha fazla iletişim kurabiliriz' diyerek bu organizasyonun ilkini yapmaya karar verdik. Tekstil konfeksiyon sektörü gelecek vaad ediyor. Bizler buna inanmalıyız. Tasarımcının bir ürünün satılmasında tamamıyla etkisi var. Tasarımın en önemli başlangıcı hammaddedir. Önemli olan hammaddeden farklı bir şeyler yaratmaktır. Ana materyal kumaş ve onun kaynağı ipliktir. Tasarım hammaddeden başlar. Hepiniz teknik bilgiye hakim olmalısınız. Doğru kumaşı, doğru ürüne uygulamanız lazım. Bunu yaparsanız pazarlama diye bir sıkıntı kalmaz. Ürün kendini satar" diye konuştu.

'TASARIM OLMAZSA FASONCU OLURUZ'

Tasarım destekli ihracatı değerlendiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tasarım olmadan katma değerli ihracatın mümkün olmadığına dikkat çekti. Konfeksiyon ihracatında kilo fiyatlarının artmasıyla gururlandıklarını ifade eden Eskinazi, "Tasarım yapmak kolay iş değil. Kendinize göre değil alıcıya göre tasarım yapmalı, müşteri pazarını bilmelisiniz. Tasarım şart. Yoksa fasoncu olur başkasının tasarladıklarını dikmeye devam ederiz. Son 10 yıldır ülkemizde tasarım gelişti. Konfeksiyoncular fasonculuktan kurtuldu. Tercih ediliyoruz, bu da bize gurur veriyor. Öğrenciler bilsin ki; yarın bizim tasarımcılarımızı pazarlayacak firmalar var" diye konuştu. İthal girdiyle de katma değerli ürün ticareti yapılabileceğini anlatan Eskinazi şunları söyledi:

"Önemli olan katma değerdir. Mesela bir domatesi kasayla satarsanız kilosu 2 liradır, ama onu farklı şekilde servis ederseniz fiyatı artar. İhtiyaca göre işi dizayn ederek fiyatını arttırırsınız. İthal hammaddeyi yoğurup şeklini değiştireceksiniz. Pamuğun yarısı ithal yarısı yerli. Türkiye artık pamuk satmıyor. Artık katma değerli ürün satıyor. En büyük katma değer, tasarım ve markada. Bunların ithal girdiyle hiç ilgisi yok."

DEĞİŞİMDE GENÇ TASARIMCILARIN DESTEĞİ

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ise konuşmasında e-ihracatın önemine dikkat çekerek, "Anlık satışa biz firmalar ne kadar hazırsak, siz tasarımcılar da o kadar açıksınız. Bu süreçte sizlerle daha hızlı ilerleriz. Instagram'a siz bizden daha hakimsiniz. Biz hep üretimle ilgilendik, bunlara uzak kaldık. Bundan sonra değişime ayak uydurmanın yolu genç tasarımcıların desteğiyle mümkün" diye konuştu.

Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da tasarımın sadece modada değil, her sektör için gerekli olduğunu ifade etti. Sertbaş, tasarımda hazır giyim sektörünün öncü olduğunu söyleyerek "Biz üretimi bırakamayız. Tasarımı üretimle desteklemek için tekstil mühendisliğine önem veriyoruz" dedi.

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