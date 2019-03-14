Tasarımcı Züleyha Kuru'dan 'taklit tasarım' davası 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, () MODACI ve tasarımcı Züleyha Kuru, adına tescil ettirdiği tasarım model elbisenin, Esstil Giyim ve İnanç Giyim şirketleri tarafından izinsiz, kötü niyetli ve haksız rekabet teşkil edecek şekilde hukuka aykırı olarak kullanıldığını ileri sürerek 101 bin TL’lik tazminat davası açtı, marka hakkına tecavüzden yargılanmaları için şikayetçi oldu. .

TASARIM ELBİSENİN TAKLİDİNİ YAPTILAR İDDİASI

İşyerinin Türkiye'de birçok şubesi bulunan Züleyha Kuru, 8 Haziran 2018'de sosyal medya hesabından tanıttığı tasarım elbise modelinin iki giyim firması tarafından taklit edilerek satışının yapıldığı iddiasıyla avukatı Hande Var aracılığıyla tazminat davası açıp, savcılığa firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

TECAVÜZÜN MENİ VE HAKSIZ REKABETİN DURDURULMASI İSTENDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan tazminat davasında Züleyha Kuru'nun tescilli tasarım modellerine tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti ve men’i istendi. Avukat Hande Var dava dilekçesinde "Yıllarca verdiği emek sonucu tescilli ve özgün tasarımları ile sektörde güvenilir ve saygın bir marka haline gelen ünlü modacı Züleyha Kuru, sosyal medya hesaplarında 300 bin takipçisi ve potansiyel müşterisi bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı katalog çekimleri ile özgün tasarımlarını müşterilerine sunmaktadır" dedi.

SATIŞ HALEN DEVAM EDİYOR

Züleyha Kuru'nun davaya konu özgün tasarımını ilk kez 08 Haziran 2018'de, instagram hesabından paylaştığının belirtildiği dilekçede, iki giyim firmasının tescilli özgün tasarımını ayırt edilemeyecek şekilde benzer olarak üreterek internet sitesinden sattığı ileri sürüldü. İki firmaya yapılan sözlü ve yazılı olarak uyarılara rağmen taklit elbisenin satışına devam edildiğinin belirtildiği dilekçede avukat Hande Var, İnanç giyim firmasının, tasarım elbisenin taklidini instagram hesabından uyarı üzerine kaldırdığını da belirtti. Şikayet dilekçesine Züleyha Kuru'nun tasarını ile taklit olduğu iddia edilen tasarımın fotoğrafları da yer aldı.

101 BİN TL TAZMİNAT İSTENDİ

Avukat Hande Var, mahkemeden tasarım modelleri taklit eden giyim şirketlerine ait internet sitesinin yayınının durdurulmasını, internet sitesine olan erişimin engellenmesini, tasarım modellerinin tecavüz ve haksız rekabet eylemlerinin icrasında kullanılan her türlü tanıtıcı evrak, makine, araç, gereç ve vasıtalara el konulmasını, imhasını, imhası mümkün olmayanlardan tasarım elbiseye ilişkin fotoğrafların, resimlerin çıkartılmasını talep etti. Maddi zararının yapılacak yargılamayla tespit edilmesini mahkemeden isteyen Züleyha Kuru, şimdilik bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminatı iki giyim firmasının ödemesini istedi.

HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI İLE YARGILANSILAR

Züleyha Kuru iki firma hakkında 'Marka hakkına tecavüz' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 20 biner liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları için suç duyurusunda bulundu.

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