Son Dakika
'Tarzan'ın deniz tutkusu
ANTALYA'nın Demre ilçesinde, turizmci Yusuf Oğuz'un 'Tarzan' adlı köpeği, her gün denize giriyor. Tarzan, denizdeki plastik şişeleri ve bazı atıkları da topluyor. Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde yaşayan turizmci Yusuf Oğuz'un...
GENEL 28.09.2019, 10:37
ANTALYA'nın Demre ilçesinde, turizmci Yusuf Oğuz'un 'Tarzan' adlı köpeği, her gün denize giriyor. Tarzan, denizdeki plastik şişeleri ve bazı atıkları da topluyor.
Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde yaşayan turizmci Yusuf Oğuz'un Golden cinsi, 6 yaşındaki Tarzan adlı köpeği, günün bir bölümünü yatlarda geçiriyor. En büyük tutkusu denizde yüzmek olan Tarzan, her yıl binlerce turistin tura çıktığı Üçağız'daki limanda demirlemiş tekneler arasında dolaşıyor. Sahibi 'Hadi oğlum atla' deyince kendini Akdeniz'in mavi sularına bırakan Tarzan, denizin tadını çıkarıyor. Tarzan, sudaki şişe ve atıkları da topluyor.
Yusuf Oğuz, "Tarzan çok akıllı bir köpek. Yaşamını denizle özdeşleştirdi. Denizde bir şişe, bir atık olduğu zaman 'Hadi oğlum git getir' deyince alıp getiriyor" dedi.
Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde yaşayan turizmci Yusuf Oğuz'un Golden cinsi, 6 yaşındaki Tarzan adlı köpeği, günün bir bölümünü yatlarda geçiriyor. En büyük tutkusu denizde yüzmek olan Tarzan, her yıl binlerce turistin tura çıktığı Üçağız'daki limanda demirlemiş tekneler arasında dolaşıyor. Sahibi 'Hadi oğlum atla' deyince kendini Akdeniz'in mavi sularına bırakan Tarzan, denizin tadını çıkarıyor. Tarzan, sudaki şişe ve atıkları da topluyor.
Yusuf Oğuz, "Tarzan çok akıllı bir köpek. Yaşamını denizle özdeşleştirdi. Denizde bir şişe, bir atık olduğu zaman 'Hadi oğlum git getir' deyince alıp getiriyor" dedi.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2