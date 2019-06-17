Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da tartıştığı kişi tarafından ısırılan Sinan Baş'a (24) götürüldüğü hastanede 4 doz kuduz aşısı reçete edildi. İlk dozu yaptırılan aşı, başka bir hekimin muayenesinin ardından iptal edildi.

Antalya'da bir otelde barmen olarak çalışan Sinan Baş, 9 Haziran günü Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen festivale katıldı. Burada arkadaşıyla bir süre eğlenen Baş, alandan ayrılmak istediği sırada kendisine küfreden festivalde görevli A.B.E. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.B.E., Baş'ı sağ göğsünden ve sol omzundan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Sinan Baş ve A.B.E.'yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Baş'ın şikayetçi olduğu A.B.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sinan Baş ise ifadesinin ardından hastaneye götürüldü. Baş'ı muayene eden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ö.A., ısırık yaralarından dolayı kuduz aşısı reçetesi yazdı.

'ANTİBİYOTİK VERİLMESİ YETERLİ'

4 dozun ilkini aynı gün hastanede yaptıran Sinan Baş, ikinci doz için 12 Haziran tarihinde tekrar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Isırıkların insan kaynaklı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, durumu Acil Tıp Kliniği'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Akçimen'e bildirdi. Baş'ı muayene eden Dr. Akçimen, kuduz aşısına devam edilmesine gerek olmadığını, antibiyotik tedavisinin yeterli olacağını söyledi. Dr. Ö.A.'nın muayene sırasında durumu çok algılayamadığını belirten Dr. Akçimen, "İnsan ısırıkları kötü ısırıklardır. Yaraların enfekte olma ihtimali yüksektir. Sinan Baş'ın göğüs kısmında hafif bir enfeksiyon başlamış. Tetanos ve antibiyotik tedavisinin başlaması gerekir. Bu aşılamanın durdurulmasını isteyip antibiyotik devam edeceğiz. Yapılan o tek doz kuduz aşısının da zararı yok" dedi.

Darp raporu alırken kuduz aşısı olması gerektiğini söyleyen doktorla aralarında bir tartışma geçtiğini de Sinan Baş ise "Bugün ikinci dozu olmak için geldim. Aşıyı iptal ettiler" dedi.

AŞI KARTININ ARKASINDAKİ YAZI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'nın resmi sitesinde kuduza ayrılan bölümde, kuduz mikrobunun hayvanlardan insana geçebildiği ifadeleri dikkati çekti. Ölümcül olduğu vurgusu yapılan kuduz mikrobunun ağırlıklı olarak kuduz hayvanın ısırması ile olabildiği uyarısı görüldü. Sinan Baş'a verilen aşı kartının arkasında da 'Kuduz, insanlara hayvanlardan bulaşan ve kesinlikle ölümle sonuçlanan bir hastalıktır' ifadesinin yer aldığı görüldü.

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