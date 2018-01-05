Tarsus'ta üretici, ürünlerini selden kurtarmaya çalışıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanağın vurduğu seralarda, üreticiler yetişmiş ürünlerini toplamaya çalıştı. Bazı bölgelerde ise üreticiler seralara su girmesin diye iş makineleriyle topraktan set oluşturdu.

Sağanağın vurduğu Tarsus'a bağlı Özel Bahşiş ve Kulak mahallelerinde üreticiler, binlerce dönüm arazide kurulu seralardaki yetişmiş ürünleri toplamaya çalıştı. Su basan bölgelerde naylon çadırlarda kalan tarım işçileri daha güvenli bölgelere sevk edilirken, Yenice Mahallesi'nde süs bitkisi üretim tesislerindeki tüm fideler de su altında kaldı. Üreticiler ise seralara su girmesin diye kendi imkânları ile tuttukları iş makineleri aracılığıyla topraktan set oluşturdu.

Bölgede incelemelerde bulunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, "20 yıldan bu yana bu sel afetini yaşıyoruz. Tarımdaki ihracatta yüzde 20-25 pay alan bir bölgedeyiz. Buradaki aksaklığı kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu konuda devletimize görev düşüyor. Bize kalıcı bir hizmet yapsınlar. Biber, patlıcan, marul, kabak, domates ve fasulye üretiminde Türkiye'nin yüzde 20 üretimi buradadır. Türkiye'nin sebze üretiminin en yüksek olduğu bu bölgede her sene 50 bin dönüm arazimiz sular altında kalıyor" dedi.

Her yıl birinci ürünün sele gittiğini kaydeden Ergezer, "İkinci ürünümüz de borcumuza yeterse ona veriyoruz. Buranın her sene için bize maliyeti iki defa oluyor. Sizlerin de şahit olduğu gibi burada her sene bu afet yaşanır. Bizlere şunu yapacağız, bunu yapacağız derler, sel gider bizi unuturlar. Bu sene çok kararlıyız; çiftçiler olarak kalıcı bir çözüm getirilene kadar burada ayak direyeceğiz. Burada kalıcı çözümle daha güzel daha verimli ürünler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Burada ilkel seracılık yapıldığı için sigorta yapılmıyor. Bizi geçici hizmetler ile aldatmasınlar, kalıcı çözüm getirsinler" diye konuştu.



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