Tarsus'ta tarım işçisi 700 Suriyeli çadırlardan tahliye edildi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde şiddetli yağışlar tarım alanlarında çalışan Suriyeliler de olumsuz etkilendi.

Şiddetli yağışlar Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen köylerinde su baskınlarına neden oldu. Bu bölgelerde çadırlarda barınan yaklaşık 700 Suriyeli mülteci bulundukları yerlerden alındı. Baharlı Mahallesinde bulunan 100 Suriyeli, çalışmalar neticesinde Egemen Mahallesi'ne getirildi. Çevredeki köylerden de tahliye edilen yaklaşık 400 Suriyeli Egemen Mahallesi'nde bulunan cami ve okula yerleştirildi.

Suriyelilerin burada sular çekilene kadar barınma ihtiyaçlarının sağlanacağı kaydedilirken, Yeşiltepe Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan 200'e yakın Suriyeli mülteci de, ekiplerce Tarsus Spor Salonu'na getirildi. Burada yemek ve giyecek verilen Suriyelilerin pansiyonlara yerleştirileceği belirtildi.

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