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Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi
MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaprakları bile kuruyan asma, üzüm verdi. Türkiye'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde 20 yıl önce gölgelik olması için dikilen asma,...
GENEL 02.01.2020, 09:27
MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaprakları bile kuruyan asma, üzüm verdi.
Türkiye'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde 20 yıl önce gölgelik olması için dikilen asma, üzüm verdi. Yaprakları bile kuruyan asmanın 10 salkım üzüm verdiğini söyleyen iş yeri sahibi Yakup Boncuk, "Ülkede kış yaşanırken, Tarsus'ta güneş açtı, asmamız üzüm verdi" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde 20 yıl önce gölgelik olması için dikilen asma, üzüm verdi. Yaprakları bile kuruyan asmanın 10 salkım üzüm verdiğini söyleyen iş yeri sahibi Yakup Boncuk, "Ülkede kış yaşanırken, Tarsus'ta güneş açtı, asmamız üzüm verdi" dedi.
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