Tarsus Hayvan Parkı'nda hayvanların ömrü uzuyor

MERSİN'deki Tarsus Hayvan Parkı'nda görevli veteriner hekim Fırat Kabayel, parkta doğal hayatlarındaki ortamlarından daha iyi şartlar altında bakılan hayvanların yüzde 30 daha uzun yaşadığını kaydetti. Kaplanların doğadaki ömrü ortalama 18-20 yıl arasındayken, parktaki Mert isimli kaplanın 25 yaşında olduğunu kaydeden Kabayel, 40 yaşındaki 'Efe' isimli ayının da ilgi odağı olduğunu kaydetti.

Tarsus Hayvan Parkı'nda bulunan 75 türde, 135 alt türde bin 350 hayvan, 7'den 70'e vatandaşların ilgisini görüyor. Vahşi yaşamda vurulan, kaza nedeniyle yaralanan veya hastalanan hayvanlar da Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yapılan protokol gereği, Tarsus Hayvan Parkı'na getirilerek tedavi ve rehabilite ediliyor. Yurt içinden ve yurt dışından Tarsus'a gelen turistler, hayvan parkına uğramadan ilçeden ayrılmıyor. Park hakkında bilgi aktaran veteriner hekim Fırat Kabayel, parkın, hayvanların doğal yaşamına uygun olarak dizayn edildiğini belirterek, "Hayvanların üreme, barınma, beslenme ihtiyaçları eksiksiz şekilde yerine getiriliyor. Burada çocuklar tavşanlara, tavuk türlerine, lemurlara ilgi gösterirken yetişkinler de aslan, kaplan, puma gibi yırtıcı hayvanları görmek için ziyaret ediyorlar" dedi.

YÜZDE 30 UZUN YAŞIYORLAR

Hayvanların parktaki sağlık durumunu da değerlendiren Kabayel, "Hayvanların bakım ve beslenmesi burada doğal yaşamlarından daha iyi. Aşılamaları, yiyecek çeşitleri ve miktarları sayesinde normal yaşam süresinden yüzde 30 daha uzun yaşıyorlar. Aslan ve kaplanlar doğada 18-20 yıl yaşarken burada 25 yaşında Mert isimli kaplanımız var. Efe isimli ayımız da 40 yaşında" diye konuştu.



