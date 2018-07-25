Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Tarlaya çalışmaya giden kadın ölü bulundu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Yetiş Ercan (52), tarlasının yanındaki barakasının önünde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Ercan'a otopsi yapılmasına karar verildi. Minnetler Mahallesi'nde oturan evli ve...

Tarlaya çalışmaya giden kadın ölü bulundu
MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Yetiş Ercan (52), tarlasının yanındaki barakasının önünde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Ercan'a otopsi yapılmasına karar verildi.
Minnetler Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk annesi Yetiş Ercan, dün sabah eşiyle, Almacık Yaylası mevkiinde bulunan tarlalarına gitti. Bir süre eşiyle çalışan Ercan, kocasının çevre köylere sipariş götürmesi üzerine yalnız kaldı. Bir süre sonra dönen eşi, Yetiş Ercan'ı tarla yakınındaki barakalarının önünde hareketsiz halde buldu. Bu sırada bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri olayı öğrendi, tarlaya geldi. Jandarmanın yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Yetiş Ercan'ın öldüğü belirlendi. Ercan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328