Tarlaya çalışmaya giden kadın ölü bulundu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Yetiş Ercan (52), tarlasının yanındaki barakasının önünde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Ercan'a otopsi yapılmasına karar verildi.

Minnetler Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk annesi Yetiş Ercan, dün sabah eşiyle, Almacık Yaylası mevkiinde bulunan tarlalarına gitti. Bir süre eşiyle çalışan Ercan, kocasının çevre köylere sipariş götürmesi üzerine yalnız kaldı. Bir süre sonra dönen eşi, Yetiş Ercan'ı tarla yakınındaki barakalarının önünde hareketsiz halde buldu. Bu sırada bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri olayı öğrendi, tarlaya geldi. Jandarmanın yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Yetiş Ercan'ın öldüğü belirlendi. Ercan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.