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Tarlalara zarar veren domuzları avladılar
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlalara zarar veren yaban domuzlarından 6'sı, avcılar tarafından avlandı. Hayrabolu'da son günlerde yaban domuzları tarlalara dadanarak büyük zarar vermeleri üzerine, avcılar harekete geçti. Tatarlı Mahallesi'nde...
GENEL 22.10.2019, 13:40
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlalara zarar veren yaban domuzlarından 6'sı, avcılar tarafından avlandı.
Hayrabolu'da son günlerde yaban domuzları tarlalara dadanarak büyük zarar vermeleri üzerine, avcılar harekete geçti. Tatarlı Mahallesi'nde sürek avına çıkan avcılar, 6 yaban domuzunu tüfekle vurarak avladı. Domuzları mahalle girişine getirip, köylülere gösteren çiftçiler, avlanmaya devam edeceklerini söyledi. Çiftçiler, domuzların tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, ektikleri ürünlerin yetişmediğini belirterek, zaman zaman tarlalarında nöbet tuttuklarını belirtti.
Hayrabolu'da son günlerde yaban domuzları tarlalara dadanarak büyük zarar vermeleri üzerine, avcılar harekete geçti. Tatarlı Mahallesi'nde sürek avına çıkan avcılar, 6 yaban domuzunu tüfekle vurarak avladı. Domuzları mahalle girişine getirip, köylülere gösteren çiftçiler, avlanmaya devam edeceklerini söyledi. Çiftçiler, domuzların tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, ektikleri ürünlerin yetişmediğini belirterek, zaman zaman tarlalarında nöbet tuttuklarını belirtti.
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