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Tarlada tüfekli hırsız nöbeti

Gülhan DEMİRCİ/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çiftçiler tarlalarındaki kavunların ve karpuzların çalınması olaylarının ardından, gündüz ve gece olmak üzere iki gruba ayrılıp, 7 gün 24 saat 'tüfekli hırsız...

Tarlada tüfekli hırsız nöbeti

Gülhan DEMİRCİ/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çiftçiler tarlalarındaki kavunların ve karpuzların çalınması olaylarının ardından, gündüz ve gece olmak üzere iki gruba ayrılıp, 7 gün 24 saat 'tüfekli hırsız nöbeti' tutmaya başladı.
Kelahmet Mahallesi'ndeki tarlalarında döneme göre çeşitli sebze- meyve yetiştiren çiftçiler, ürünlerin sık sık çalınması üzerine harekete geçti. Gece ve gündüzcü olarak 2 gruba ayrılan çiftçiler, 7 gün 24 saat, tüfek ve sopalarla, tarlalarda hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı. Kurdukları WhatsApp grubu üzerinden haberleşen ve şüpheli her hareketi birbirlerine bildiren çiftçiler, bu şekilde emeklerinin çalınmasına engel olmaya çalışıyor.
Hırsızlığa karşı aldıkları tedbirleri anlatan çiftçilerden Mesut Doy, "Alın teri döküp, aylarca emek vererek ürettiğimiz çoluk çocuğumuzun rızkı olan kavun ve karpuz gibi mahsulümüzü hırsızlar gece gündüz demeden çalmaya başladı. Hırsızlıkların artması üzerine önlem amacı ile tüfek ve sopayla nöbet tutmaya başladık. Kavun hasadı yapılırken bile silahlı biri bulunduruyoruz. Güvenlik görevlilerimiz yardımcı oluyor bize ama hırsızlığın önüne geçilemiyor. Biz de kendimizce tedbir alıyoruz. Ürünlerimizi, emeğimizin karşılığını hırsızlara yedirmeyeceğiz" dedi.
'GECELERİ HİÇ UYUMUYORUZ'
Nöbetçiler arasındaki iletişimin WhatsApp grubu üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Doy, "Mahallenin gençleri olarak köyde genel güvenlik alıyoruz. Arkadaşlar arasında Whatsapp grubu kurduk. Nereden hangi plakalı araç geçiyor? Nereye giriyor, nereden çıkıyor? Bunları hep yazıyoruz birbirimize. Geceleri hiç uyumuyoruz. Biz bu önlemi ne zamana kadar yapacağımızı bilmiyoruz ve bundan dolayı da şaşkınız" diye konuştu.

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