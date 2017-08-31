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Tarlada iki sevgilinin av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu

Ramazan ÇETİN / ACIPAYAM (Denizli), () -  DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde 60 yaşındaki Mehmet Doruk ile sevgilisi olduğu ileri sürülen 42 yaşındaki Halise Çiftçi'nin cesetleri bulundu. Av tüfeğiyle vurulan iki sevgilinin cinayete mi...

Tarlada iki sevgilinin av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu

Ramazan ÇETİN / ACIPAYAM (Denizli), () -  DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde 60 yaşındaki Mehmet Doruk ile sevgilisi olduğu ileri sürülen 42 yaşındaki Halise Çiftçi'nin cesetleri bulundu. Av tüfeğiyle vurulan iki sevgilinin cinayete mi kurban gittiği intihar mı ettiği araştırılıyor.
Olay dün saat 20.00 sıralarında Kumafşarı Mahallesi Kolak Mevkii'ndeki Mehmet Doruk'a ait tarlada meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası Mehmet Doruk ile gazinoda çalışan sevgilisi 4 çocuk annesi Halise Çiftçi'nin av tüfeğiyle vurulmuş cesetleri bulundu. Çiftçi'nin yan karın bölgesinden vurulduğu, Doruk'un ise karnından vurulduğu belirlendi. Olay yerinde bir av tüfeği ile boş bira şişeleri bulundu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Acıpayam Jandarma Karakolu ekiplerinin, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun belirlenmesi için çalışma yaptığı belirtildi.

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