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Tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu
ELAZIĞ’da tarlada temizlik yapan köylüler, 150 yıllık olduğu tahmin edilen değirmen taşı buldu. Merkeze bağlı Toraman Köyü sakinleri, temizlik çalışması yaptıkları tarlalarında, toprağa gömülü değirmen taşı buldu. İş makinesi...
GENEL 22.10.2019, 16:42
ELAZIĞ’da tarlada temizlik yapan köylüler, 150 yıllık olduğu tahmin edilen değirmen taşı buldu.
Merkeze bağlı Toraman Köyü sakinleri, temizlik çalışması yaptıkları tarlalarında, toprağa gömülü değirmen taşı buldu. İş makinesi yardımıyla çıkarılan değirmen taşı, köylüler tarafından korumaya alındı. 150 yıl önce, tarlanın olduğu yerde değirmen olduğunu anlatan köylülerden Mustafa Poyraz, buldukları taşın o döneme ait olabileceğini söyledi. Poyraz, "Köyde tarla temizliği yaparken, değirmen taşına rastladık. Değirmen taşının çıktığı yerde, çok eskiden bir değirmen olduğunu yaşlılarımız söylerdi. Biz de iş makinesiyle çıkarıp, korumaya aldık. Değirmen taşının Ermeniler zamanından kaldığı tahmin ediliyor" dedi.
Elazığ Müze Müdürlüğü ekiplerinin değirmen taşında inceleme yapacakları bildirildi.
Merkeze bağlı Toraman Köyü sakinleri, temizlik çalışması yaptıkları tarlalarında, toprağa gömülü değirmen taşı buldu. İş makinesi yardımıyla çıkarılan değirmen taşı, köylüler tarafından korumaya alındı. 150 yıl önce, tarlanın olduğu yerde değirmen olduğunu anlatan köylülerden Mustafa Poyraz, buldukları taşın o döneme ait olabileceğini söyledi. Poyraz, "Köyde tarla temizliği yaparken, değirmen taşına rastladık. Değirmen taşının çıktığı yerde, çok eskiden bir değirmen olduğunu yaşlılarımız söylerdi. Biz de iş makinesiyle çıkarıp, korumaya aldık. Değirmen taşının Ermeniler zamanından kaldığı tahmin ediliyor" dedi.
Elazığ Müze Müdürlüğü ekiplerinin değirmen taşında inceleme yapacakları bildirildi.
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