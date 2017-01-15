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Tarlada 50 kuruş, İstanbul'da 3 lira

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), () - TÜRKİYE turp ihtiyacının yüzde 70'nin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde tarlada 50 kuruşa satılan ürünün kilosu, İstanbul'da 3 liraya kadar çıktı. Kadirli'de 40 bin dönümlük...

Tarlada 50 kuruş, İstanbul'da 3 lira

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), () - TÜRKİYE turp ihtiyacının yüzde 70'nin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde tarlada 50 kuruşa satılan ürünün kilosu, İstanbul'da 3 liraya kadar çıktı.
Kadirli'de 40 bin dönümlük alanda ekimi yapılan turpun hasadı sürüyor. Geçen yıl dönüme 3- 4 ton ürün veren turpun bu yıl hava koşullarının kötü gitmesi nedeniyle rekoltesi düştü. Kadirli'de bacasız fabrika olarak değerlendirilen turp, bu yıl dönüme 1.5-2 ton ürün veriyor. Kadirli Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, üreticinin bu yıl zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Topalhan şöyle dedi:
"Bu yıl hava koşulları nedeniyle turp rekoltesi düştü, bir de bizim 50 kuruşa sattığımız turp İstanbul'da tezgahlarda 2- 3 lirayı bulan fiyatlarda piyasaya sürülüyor. Hava koşulları ve fiyatın yüksek olması satışı düşürünce talep de azaldı. Hem rekolte hem de fiyat turp üreticisi vurdu."
'KAR  SULARINDA TURP YIKAYIP PAKETLİYORLAR' 
Kadirli'de 6 bin kişinin bu sektörden geçim sağladığını da belirten Topalhan şöyle konuştu:
"Soğuk havalarda insanlar evlerinden çıkmaya korkarken, buradaki işçiler kar sularında turp yıkayıp paketliyorlar. Onların tek bir amacı var her ne tür zorluk olursa olsun bu işi yapmak zorundalar. Onlar zor koşullara rağmen üretilen ürünleri paketliyorsa bizler de bunların sofralara ulaşmasını sağlamakla görevliyiz. Sektör yaralı olsa da sevkiyatlarımız devam ediyor. İnşallah büyük şehirlerle Kadirli arasındaki fiyat farkı normale döner, işçiler de kazanır."

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