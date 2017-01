Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir İlçesi'ndeki Fuarİzmir'de düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Fuarın açılışında konuşan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, 2016 yılında kırsal kalkınmaya 507 milyar liralık destek verildiğini belirterek, "Gençlerimizi kırsalda tutabilmek ve tarıma yönlendirebilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz toplam 450 milyon liralık genç çiftçi projesinde her genç çiftçiye 30 bin liralık destek verdik" dedi.

Fuarİzmir'de düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'in yanı sıra Kosova Tarım Bakanı Memli Krasniq, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Avrupa Tarım Makina Sanayicileri Birliği Başkanı Richard Markwell, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, fuar düzenleyicisi Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ile kooperatif yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

Dünyanın 57 ülkesinden tarım sektörü temsilcileri ile alım heyetlerinin geldiği fuarın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, tarımın geçmişten günümüze kültürel bir miras olmaktan çıkarak, stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi. Daniş, şunları söyledi:

"2015 yılından itibaren tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da 1. Dünyada 11. sıradayız. Milli Tarım projesini açıkladık ve Cumhurbaşkanı himayesinde tanıtımını gerçekleştirdik. 941 tane havza destekledik. Kafamıza göre değil havzamıza göre ürün üreteceğiz. Arz-talebi, enflasyonu dengeleyeceğiz. Piyasa ihtiyacı olduğu kadar ürün ekeceğiz. Üreticiye yılda 2 defa destek ödenecek. 30 ilde mera hayvancılığına destek verdik. Damızlık koç, damızlık manda ve damızlık düve üretim merkezleri kurduk. Kendi hayvanlarımızı ihtiyaç duyulan damızlıklarımızı kendimiz yetiştireceğiz. Trakya'da var olan şaptan ari bölgeyi doğuya doğru genişleteceğiz ve önümüzdeki 3 yıl içinde tamamen ari olacağız."

TOPRAK REHABİLİTE EDİLİYOR

Tarımda aşırı kimyevi gübre kullanımı nedeniyle, toprağa zarar verildiğini söyleyen Daniş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünümüzü arttırmak yerine toprağı kirlettiği bir durumdayız. Şimdi toprağı rehabilite etmeye başlıyoruz. İzmir süt üretiminin yoğun olduğu bir bölge. Türkiye tarihinde ilk kez et ve süt kurumu günde bin ton fazla sütü alarak süt tozuna dönüştürdü. Önümüzdeki dönemlerde de alıma devam edilecek. Kırsal kesimde yaşayan ve kırsalda yaşayan 20 milyonluk bir nüfus var. Gençlerimiz ve kadınlarımız iş imkanı ve yeni yaşam hayaliyle büyük şehirlere göç ediyor. Bu aynı zamanda üretimden de vazgeçmek anlamına geliyor. 2016 yılında kırsal kalkınma kapsamında 507 milyar 164 milyon liralık destek verdik. Gençlerimizi kırsalda tutabilmek ve tarıma yönlendirebilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz toplam 450 milyon liralık genç çiftçi projesinde her genç çiftçiye 30 bin liralık destek verdik."

MORDERN TARIMA GEÇİŞ KALİTEYİ ARTTIRDI

Avrupa Tarım Makina Sanayicileri Birliği Başkanı Richard Markwell, fuara katılan 57 ülke temsilcileri sayesinde Türkiye'nin bu ülkelerle işbirliğini de arttıracağını kaydetti. Türk tarımında geleneksel üretim modelinin terk edilip modern tarıma geçilmesinin verimliliği ve kaliteyi hızla arttırdığını vurgulayan Markwell, Avrupa ile tarım alanındaki ticaretin arttırılması gerektiğini, Türk tarımının son yıllardaki kalite ve ürün güvenliği gibi gelişmelerin gözlerin tekrar Türkiye'ye dönmesine neden olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ KURTARACAK PROJE TARIMDIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ise bugün bir lokma ekmek yenilebiliyorsa bunun köylüler sayesinde gerçekleştiğini ve onlara minnettar olduklarını söyledi. Tarım ve hayvancılık olmayan hiçbir ülkenin kalkınamayacağını belirten Aydoğan, "Bir tarafta üretim azlığı diğer tarafta israflar var. Ülke olarak henüz cok kirlenmedik ama küçük işletmecilere itici güç lazım. Etrafınıza baktığınızda kırsal kesimin artık boşaldığını, tarlaların boş olduğunu görürsünüz. Hedefimiz üretim ve küçük işletmeler üzerine olmalı. Çiftçilik gelişirse insanlar da kentlere göç etmez ve istihdam da artar. Türkiye'yi kurtarıp köşe döndürecek projesi tarımdır. Bunları harekete geçirmeliyiz" diye konuştu.

FUAR YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Fuar hakkında bilgi veren ve geçtiğimiz yıl fuara 450 firmanın katılarak stant açtığını, 245 bin kişinin ise ziyaret ettiğini belirten Orion Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Tan ise, "Bu yıl yine ulusal ve uluslararası hizmet veren 729 firma stant açacak. Ayrıca 300 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 50 büyüterek 12 hole yaydığımız fuarımıza tüm ülke genelinden 2 bin 500 otobüs kaldıracağız. Yine geçtiğimiz yıla oranla yüzde 90 civarında büyümeyle 110 bin metrekareye ulaşan sergi alanında ise damızlık sığır ve boğa ırk tanıtımları, koyun-keçi güzellik yarışması, yoğurt yeme yarışması, süt sağım yarışması düzenleyeceğiz" diye konuştu. Zirvede yine ilk kez İzmir'den dünyaya kooperatifçilik mesajı verileceğini vurgulayan Tan, "Tarım Sanayi Entegrasyon Zirvesi'nde Türkiye'nin 2025 vizyonu ele alınacak ve ardından bir deklarasyon yayınlanacak. Bu yılki ana temamız ise 'Genç Çiftçiler' olacak. Çünkü gençler artık tarımda önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.

57 ÜLKE GELECEK

Bu yılki organizasyona İran, Fas, Sudan, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Umman, Kıbrıs, Ukrayna, Azerbaycan, İtalya, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeden alım heyetlerinin gelmesinin yanı sıra 57 ülkeden işadamları da ikili iş görüşmeleri yapacak.

Fuarda ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 729 firma stant açacak. Bu yılki ziyaretçi hedefi ise 285 bin kişi. Fuarda firmalar ilk kez 2017 model traktörlerini sergilerken düzenlenecek toplantı ve zirvelerin sonucunda deklarasyonlar yayınlanacak. Ayrıca İran Tarım İş Forumu ve Arap Tarım İş Forumu da fuarda gerçekleştirilecek. Fuarın bu yıl 110 bin metrekareye çıkarılan sergi alanında yapılacak birbirinden renkli yarışmalar da yoğun ilgi çekecek. Süt sağma, yoğurt yeme, koyun-keçi güzellik yarışmaları ziyaretçilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak. Ayrıca 2017 model traktör ve tarım ekipmanları da ilk kez fuarda görücüye çıkacak.

HEDEF 300 BİN ZİYARETÇİ

Fuar İzmir'de 337 bin metrekare alanda 57 ülkenin katılımı ile 729 standın yer aldığı ve yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Agroexpo 22 Ocak Pazar akşamına kadar sürecek. Çok sayıda ülkeden ziyaretçinin geldiği fuara Türkiye'nin dört bir yanından çiftçilerin getirilmesi için toplam 2 bin 500 otobüs seferi düzenlenecek. Süt sağım ve en güzel koyun-keçi gibi renkli yarışmalar da fuara renk katacak.

