Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir...
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hasan Ali Çakan yönetimindeki 45 J 7785 plakalı minibüs ile Şahin Erkul yönetimindeki 45 AAK 355 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Minibüsteki işçilerden Hatice Sarı (49) kaza yerinde öldü. Araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 24 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden, Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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