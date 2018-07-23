Tarım Bakanı Şahali: KKTC'de domuz yetiştiriciliği başlıyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ülkede domuz eti tüketen çok ciddi bir nüfus bulunduğunu belirterek, domuz yetiştiriciliği için çalışma başlatıldığını söyledi.

"KKTC'de şu an domuz yetiştiriciliği yok denecek düzeyde" diye konuşan Bakan Erkut Şahali, "Ancak artma ihtimalini göz önünde tutarak, Veteriner Dairesi ile domuz yetiştiriciliğinde olası gelişmelere yanıt verebilecek şekilde yeniden yapılanma sürecini başlattık" dedi. Bakan Şahali, "Bu çerçevede çiftlik kayıt sisteminde, domuz çiftliklerine ve domuz varlığına da yer verecek şekilde bir düzenleme yapıldı" diye konuştu.

50 BİN GAYRİMÜSLİM YAŞIYOR

'ya konuyla ilgili açıklama yapan Şahali, ülkede 50 binin üzerinde 'gayrimüslim' bulunduğunu belirtti. Şahali, "Bizler bu insanların ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Domuz üretimi nispeten iki yerde yapılıyor gözüküyor ama düzenli bir üretim yok. Devletin bu insanları görmezden gelmesi düşünülemez" dedi. Şahali, Güney Kıbrıs'tan et ithalatının yasak olduğunu da hatırlattı ve zaman zaman kaçak olarak domuz etinin Kuzey'e getirildiği bilgisini paylaştı.

KKTC medyası Şahali'nin açıklamalarını 'Domuz üretimi için hazırlık' manşetiyle verdi.

Şahali, KKTC'deki süpermarketlerdeki domuz etlerinin ise donmuş ithal etler olduğunu söyledi.

KKTC medyası Şahali'nin açıklamalarını 'Domuz üretimi için hazırlık' manşetiyle verdi.



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