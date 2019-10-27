Tarık Tarcan'dan festival sitemi

ANTALYA'da yaşayan sanatçı Tarık Tarcan, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne davet edilmediğini belirterek, korteji halkın arasından izledi. Tarcan, "Koca Antalya üç sanatçısına sahip çıkamadıktan sonra festival hiç önemli değil" dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün geleneksel kortej ve açılış töreniyle başladı. Sinema oyuncularının yanı sıra, dizi film oyuncuları ve popüler isimlerin katıldığı ilk gün etkinliklerine, Antalya'da yaşayan sanatçıların davet edilmediği ortaya çıktı. 30 yıldır Antalya'da yaşayan Tarık Tarcan, sanatçıların katıldığı korteji halkın arasında izleyerek fotoğrafladı. Tarcan çektiği fotoğrafın altına ise, 'Antalya Film Festival kortejine uzaktan bakmak vardı kaderimizde. Halktan olmak da güzelmiş' paylaşımında bulundu.'KORTEJDE SİNEMA OYUNCULARI DEĞİL, POPÇULAR VARDI'Tarık Tarcan, Altın Portakal'a 10 yıldır davet edilmediğini söyledi. 3 kez festivalin sunuculuğunu yaptığını belirten Tarcan, bundan da 5 kuruş almadığını kaydetti. Filmlerinin festivalde yarıştığını aktaran Tarcan, "Birçok yıl korteje katıldım. Antalya'da yaşayan 3 sinema sanatçısı var. Coşkun Göğen'in yanı sıra Sümer Tilmaç'ın ailesinin de davet edildiğini düşünmüyorum. Korteje bakıyorum, popçular ve dizi oyuncuları var. Bu sinema festivali, dizi festivali değil. Biz de seyirci olarak dışarıdan bakıyoruz. Koca Antalya, üç sanatçısına sahip çıkamadıktan sonra hiç önemli değil" diye konuştu.'SÜMER TİLMAÇ KIRGIN ÖLDÜ'Kortej meraklısı olmadığını dile getiren Tarık Tarcan, davetiyenin gönül alma amacını taşıdığını söyledi. Tarcan, "Şehrin yaşayan sanatçısına sahip çıkmama anlayışına hayıflandım. Sanatçılarına sahip çıkamadıktan sonra festival yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Davet edilmeyen yere gidecek kadar onursuz değilim. O kadar önemli değil. Ben Antalya'da yaşıyorum. Birçok yıl kortejlere katıldım. Sümer abi (Tilmaç) bile kırgın ve üzgün öldü. En sonunda ona onur ödülü verip, gönlünü alalım dediler" diye konuştu.COŞKUN GÖĞEN: KATILAMADIM, ÜZGÜNÜMAntalya'da yaşayan diğer bir sanatçı Coşkun Göğen ise son günlerde festivalin kortejine davet edildiğini söyledi. Ancak ekstra bir iş aldığı için gelemediğini anlatan Göğen, "Katılamadım, üzgünüm" dedi.