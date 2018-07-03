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Tarihi yalıya çarpan gemi yeniden seferlerine başladı

Özdenn ATİK /İSTANBUL, () İSTANBUL Boğazı'nda 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olan Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemi için şirket ve yalı sahipleri arasında protokol imzalandı. Protokol sonrası...

Tarihi yalıya çarpan gemi yeniden seferlerine başladı

Özdenn ATİK /İSTANBUL, () İSTANBUL Boğazı'nda 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olan Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemi için şirket ve yalı sahipleri arasında protokol imzalandı. Protokol sonrası gemi Türkiye'den ayrıldı.

 Kaza sonrasında Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz sonra konularak Ahırkapı açıklarına çekilen gemi, yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada bekletiliyordu. Son yaşanan gelişmeye göre, geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandı. Protokole göre, tarihi yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı öğrenildi. Bunun üzerine haczi kaldırılan gemi, geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ayrılarak seferlerine devam etti. Gemiyle ilgili icra işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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