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Tarihi Ulu Cami'nin eğri minaresi yıllara meydan okuyor

SİVAS'ta Selçuklular dönemine ait tarihi Ulu Cami eğri minaresiyle ilgi görüyor.  Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve Selçuklu Devleti döneminde 2'inci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1196 ile...

Tarihi Ulu Cami'nin eğri minaresi yıllara meydan okuyor
SİVAS'ta Selçuklular dönemine ait tarihi Ulu Cami eğri minaresiyle ilgi görüyor. 
Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve Selçuklu Devleti döneminde 2'inci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Cami'nin minaresi yüzde 7 derecelik eğriliği ile biliniyor. Zaman içerisinde eğiminde değişiklikler görülen, yerden 35 metre yüksekliğindeki minarenin hareketleri sismik cihazlar ile takip ediliyor. Yıl içerisinde zaman zaman çok küçük oranlarda esnemeler tespit edilen minare, yıllar önce yaşanan yıldırım düşmesi sonucu oluşan hasara rağmen ayakta durmayı başarıyor. 10 metrekarelik bir alan üzerine oturtulan minare, sepet örgüsü motifleri, tuğlalar arasındaki çinileri ile dikkat çekiyor. Eserin minaresindeki eğiklik, çevresinde bulunan diğer camilerle kıyasla gözle görülebilecek şekilde ayırt ediliyor. Halen şehrin en büyük camisi niteliğinde bulunan eser, her gün binlerce kişiye ibadet imkanı sağlıyor. 
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