Tarihi türbedeki restorasyonda ‘aslına uymadı’ eleştirisi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesi Melikgazi Mahallesi'nde bulunan tarihi Melikgazi Türbesi, 5 yıl önce restore edildi. Restorasyona rağmen türbenin görüntüsü tepki çekti. Emekli öğretmen Sabahattin Seyhan, türbeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 5 yıl önce yaptırdığını belirterek, "Görüntüyü aslına uydurmadılar" dedi.İlçede Melikgazi Mahallesi'nde tepe yamacında yer alan Melikgazi Türbesi'nin, Danışmentliler Beyliği'nin 2'nci hükümdarı Melik Gazi'ye ait olduğuna inanılıyor. Kesme taştan, yerden 75- 80 santimetre yüksekte bir kare kaide üzerinde, tamamıyla tuğladan yapılan türbe, mimarisiyle dikkat çekiyor. Çeşitli geometrik şekillerde, tuğla kaplamaları ile ilgi gören, iki bölümden oluşan tarihi türbenin alt katında mumyalık, üst katında da sandukalar bulunuyor.​Tarihi yapıda 5 yıl önce gerçekleştirilen restorasyon, türbenin orijinal yapısı bozulduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Restorasyonun ardından her yağmur ve kar yağdığında türbe duvarlarından içeriye su sızmaya başladı. Yağışlı havalarda türbenin duvarlarının dış cephesi de ıslak görünüme bürünüp, iki farklı renge dönüşürken, bu durum da tepki çekti.'RESTORASYON ASLINA UYGUN OLMADI'Mahallenin eski muhtarı emekli öğretmen Sebahattin Seyhan, türbeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 5 yıl önce restore ettirdiğini belirterek, "Görüntüyü aslına uydurmadılar. 4 tane orijinal duvarı vardı. Onları yıkıp bu duvarları yaptılar. Eski duvarı daha orijinaldi ve daha modern bir tarzdaydı. Yüzüne tekrar bir kaplama çekildi. Yıkılan tuğla yerine yeni tuğla yaptılar" dedi.Tarihi türbenin önemine değinen Seyhan, "Melikgazi Hazretleri bu türbenin tuğlasını İran'dan getirtmiş. Kalenin arkasında geyik pınarımız var. O pınarda geyikleri yayılırmış. Geyiklerin sütünü sağmışlar. Taş kireci ve yumurta ile Melikgazi Hazretleri bu türbeyi kendisi yaptırmış. Ölümünden sonra da türbeye aile fertlerini de içerisine almışlar. Buraya çok yoğun bir ilgi var. Yurdumuzun her bölgesinden buraya ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin de bu yapılan restorasyona tepkisi var" şeklinde konuştu.Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, tarihi yapının restorasyon sonrası su geçirmesi nedeniyle dokusunun bozulduğu öğrenilirken, yakın zamanda yeniden restorasyon işlemlerinin başlayacağı kaydedildi.

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