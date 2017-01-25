Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde yapılan Ilısu Barajı'nın göl suları altında kalacak olan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için çalışmalarda sona gelindi. Hollandalı ve Türk firmalarının yaptığı çalışmayla Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey'in Türbesi, altında yerleştirilecek platformla 2 kilometreye uzaklığa taşınacak. Türbeyi Hollandalı firma ile birlikte taşıyacak olan Er-Bu firması yetkilisi mühendis Mesut Yılmaz, taşıma sırasında türbenin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Zeynel Bey Türbesi'ni, lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak" dedi.

Ilısu Barajı göleti altında kalacak olan Batman'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nin önemli eserlerden 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için türbenin altına platform yerleştirildi. Hollandalı Bresser ile Er-Bu firması 65 çalışanla türbenin taşıması için adeta gün sayıyor.

LASTİK TEKERLEKLİ SPM-T İLE TAŞINACAK

Türbeyi Hollandalı firma ile birlikte taşıyacak olan Er-Bu firması yetkilisi Yüksek mühendis Mesut Yılmaz, Mart ayının sonunda taşınması planan türbenin taşıma esnasında zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını kaydetti. Yılmaz şu bilgileri verdi:

"Zeynel Bey türbesinin taşıma projesi bir buçuk yıl önce başladı. Projenin başlamasıyla türbenin Yeni Hasankeyf'e taşınması yapılabilir kararı verildi. Bu taşımada yapacağımız çalışmada yapının lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak. Türbe bu şekilde taşındığında yapıta hiçbir zarar vermeden, yapının orijinalliğine, dokusuna özgün yönele hiçbir zarar gelmeden yapının yerine konulmasını hedefliyoruz."

TAŞIMA 8 SAAT SÜRECEK

Bresser firması yetkilisi Yüksek Mühendis Harman Bresser ise, türbenin taşınması işleminin 8 saat süreceğini ifade ederek, Türkiye'de ilk kez böylesi bir çalışma yapacaklarını aktardı. Yapı taşıma çalışmalarını bazı ülkelerde yapıklarını dile getiren Bresser şöyle dedi:

"1990'da bu işlere başladık. Bugüne kadar 20 metre yüksekliğindeki bir binayı taşıdık. Bir tane ise 12 kilometre mesafeye kadar bina taşıdık. Bizim için Türkiye'da bunu ilk defa yapmak gururdur. Biz aslında türbenin altına bir masa gibi yapıyoruz, formunu tutan bir masa, eğilmeyen bir masadır, dinamiktir. Üstünde kalan bina imkansız hareket yapmayan bir olaydır. Aslında bir çaydanlık veya çay bardağı atlığı gibi benzerdir. Şuanda Türkiye'de bizim ilk çalışmamızdır."

ZEYNEL BEY KÜMBETİ(TÜRBESİ)

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey için yapılmış olup Akkoyunlu Beyliği devrinden (1460- 1487) kalma bir anıt mezardır. Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin ilk örneği olan Zeynel Bey Kümbetinin kuzey kapısı üzerindeki kitabede '11 Ağustos 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşında şehit düşen Bahadır Han Hasan Bey'in oğlu Zeynel Bey için yapıldığı' anlatılır. Daire planlı mezar odasının üzerinde, dıştan daire plan içten de sekizgen plan devam edilerek esas gövde yapısı yükseltilmiştir. Tavanı kubbe şeklinde olup konik bir külahla örtülüdür. Gövde kısmını dıştan çevreleyen alt alta 3 sıra halindeki çinilerle yazılmış, 'Allah-Muhammed-Ali' yazıları, kümbetin mimari yapısına ayrı bir estetik vermiştir. Kendi türünün tek örneği olan bu silindirik yapı, üzerindeki çini süsleme yazılar ve kitabesiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Mimarı, Abdurrahman oğlu Pir Hasan'dır.

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