Tarihi semtin yarım asırlık emekçileri

İSTANBUL, () – İSTANBUL’UN en eski semtlerinden olan Eyüpsultan’da yer alan yarım asırdır terzilik, börekçilik yapan esnaflar, mesleklerini icra etmeye devam ediyor. Geçmişe nazaran değişen teknolojiye ayak uydurmakta zorluk çekseler de, mesleklerindeki ustalıkları ilk günkü heyecanla onların işine bağlılığını artırıyor.

İşci ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs’ta, meslekleriyle yarım asrı deviren ustalardan Terzi Burhan Usta ilk günkü gibi meslek aşkını yaşarken, Boşnak börekleri yapan Cafer Usta’nın dükkanından pişen böreklerden gelen kokular ise tarihi semt olan Eyüpsultan’ın etrafını sarıyor. Erkek kuaförü Yasin Kılıç ise işlerinden memnun ancak artık kalfa yetişmediğini söyleyerek gençlere mesaj gönderiyor.

“49 YILDIR TERZİLİK YAPIYORUM”

İlkokula giderken şal ve pantolon dikerek terziliğe başladığını ve Eyüpsultan’da 1964 yılında terzi açtığını, 49 yıldır da bu mesleği icra ettiğini söyleyen Terzi Burhan Çakır 63 yaşında. Burhan Çakır, semtin en eski terzisinin kendileri olduğunu ifade ederek tüm Eyüpsultanlıların da kendilerini tanıdığını söyledi. Çakır, “’Eskiden yoldan geçen 20 kişiden 5’i benim oğlumu çırak alabilir misin? derdi’” diyerek halkın mesleklere bakış açısını şöyle anlattı:

“Geçenlerde biri geldi ve ‘oğlumu sana vereyim ustam. Sen ona meslek öğret, ben ona haftada 100 TL veririm. Senden para da istemiyorum’ dedi. Eskisi gibi olmuyor ama arada sırada böyle insanlar da denk geliyor. Son 25 yıldır, ‘ben bu makineyi öğrenmek istiyorum’ diyen çıkmadı. Artık devir ve insanların bu mesleklere bakışları da değişti. Baba çalışıyor, anne çalışıyor. Evlatları okuyor ya da okumuyor. Şimdiki çocuklar başıboş geziyorlar ve sorumluluk yok. Ancak bence sorun büyüklerden kaynaklanıyor. Evlatlarımızı böyle güzel şeylere ve mesleklere yönlendirmemiz gerekiyor.”

“EYÜPSULTAN SEMTİMİZ ÇOK GÜZEL”

63 yaşındaki terzi Burhan Çakır, “Çevredeki insanlar burada eski bir terzi olmasından memnun. Sonuçta bilinçli bir iş yapıyoruz. Aynı zamanda hakkınca paramızı alıp, fazla para almıyoruz. Terziye geldiğiniz zaman ölçünüzü alır, elbisenizi diker iki provanızı alır ve çıta gibi giyindirir gönderir sizi. Eyüpsultan semtimiz çok güzel. Belediyemizde çok güzel çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

“GENEL MÜŞTERİLERİMİZ EYÜPSULTAN CAMİİ’Nİ ZİYARETE GELEN İNSANLAR OLUYOR”

Eyüpsultan İlçesi’nin bir başka emekçi esnaflarından olan börekçi Cafer Sunay, el işi el açması Boşnak böreği yaptığını dile getirerek, “Sabah 05.00’da dükkanı açıyorum. 1 saat sonra da börekler çıkıyor. İşe gidenler ve öğrenciler en iyi müşterilerimiz. Semtimiz çok eski bir semt olduğu için Eyüpsultan Camii’ni ziyarete gelen insanlar genel müşterilerimiz oluyor. Ekonomik şartlar sebebiyle işler bir nebze de olsa düşük ancak öldürecek kadar değil çok şükür geçiniyoruz” açıklamalarında bulundu.

“ŞİMDİ MAKİNAYI ALIP HERKES KENDİ TIRAŞ OLMAYA ÇALIŞIYOR”

26 yıldır Eyüpsultan’da erkek kuaförü işleten Yasin Kılıç, kuaförlük mesleğinin tek sıkıntısının usta diploması olmayan kişilerin olur olmaz yerlerde kuaför açabiliyor olmasından yakınarak, “27 yıldır bu mesleği yapıyorum ama bu mesleği bırakan etrafımda çok insan var. Erkek kuförleri de ileride unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girerse hiç şaşırmayacağım. Şimdi makinayı alıp herkes kendi tıraş olmaya çalışıyor. Doğal olarak gerçek sanatkar da işini gösteremiyor ve talep azalıyor. Sakal uzatan ve saç uzatan günümüz modasını takip edeceğim diyen adamlar 3 ayda bir kere tıraş olmaya geliyor” dedi ve kuaför mesleğinin ilerleyen yıllarda yaşayabileceği sıkıntılardan söz etti.

EL EMEĞİ GÖZ NURU TÜKENEN MESLEKLER

Türkiye’nin neredeyse her ilinde Osmanlı Dönemi’nden ya da eski dönemlerden kalma mesleklerin yavaş yavaş tükendiği ve bu tükenişin de kişiye ya da sanatkardan tamamen bağımsız olarak, fabrikasyon ürünlerinin sebep olduğu gözlemlenmektedir. Sadece teknolojinin gelişmesine bağlı olarak nesli tükenen birçok meslek bulunmaktadır. Terzi Burhan Amca, Börekçi Cafer Bey ya da kuaför Yasin Kılıç da, artık kalfa yetiştiremedikleri ve mesleklerinin yavaş yavaş tükenmeye doğru gittiği konusunda ise hem fikir.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)