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Tarihi sarnıçlar bakıma muhtaç
GENEL 19.01.2020, 08:58
ANTALYA'da, Selçuklu veya Osmanlı dönemlerine ait tarihi su sarnıçlarından bazıları, bakımsızlıktan zarar görüyor. Özellikle madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen Kepez'deki Kahveler Sarnıcı'nın içi de çöplüğe döndü. Mancarlı Sarnıcı duvarlarına yazılan yazılar, sıvayla kapatıldı. Zeytinli Sarnıcı ise yağmur sularıyla doldu.
Antalya'nın Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde çağlar boyunca içme suyu, tarımsal ve hayvansal sulama amaçlı ticari yol güzergahlarında inşa edilen tarihi su sarnıçlarının birçoğu bugün hala ayakta. Selçuklu veya Osmanlı dönemlerine ait olduğu düşünülen tarihi sarnıçlardan bazıları, bakımsızlıktan büyük zarar görmüş durumda.
Kepez ilçesi sınırlarında Antalya Bulvarı'nda bulunan, çağlar boyunca buluşma ve haberleşme noktası olarak kullanılan Kepezaltı'ndaki tarihi ticari yol üzerindeki yarım kubbe biçimindeki Kahveler Sarnıcı'nın içi çöplüğe döndü. Diğer bazı sarnıçlara göre kapı girişi demir kapı ile kapalı olmayan Kahveler Sarnıcı'nın içindeki ve etrafındaki çöp birikintileri, madde bağımlılarının burayı kullandığını belli ediyor.
Aynı bulvar üzerindeki konik çatılı Zeytinli Sarnıcı'nın girişi demir kapıyla kapatılarak koruma altında tutulurken, içi yağmur sularıyla doldu. Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki konik çatılı Mancarlı Sarnıcı'nın dış duvarlarına yazılan yazılar ise sıvayla kapatıldı.
Kepez Belediyesi, geçen yıllarda ilçe sınırlarında bakımsızlıktan tahrip olan 9 sarnıcın çevre düzenlemesini yapmıştı. Bu kapsamda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da onayıyla Hacı Mestan, Akkuyu, Meydan Kuyusu, Kırdı, Odabaşıoğlu, Zeytinli, Havz-ı Kebir, Tek ve Çift sarnıçların çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmişti.
Antalya'nın Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde çağlar boyunca içme suyu, tarımsal ve hayvansal sulama amaçlı ticari yol güzergahlarında inşa edilen tarihi su sarnıçlarının birçoğu bugün hala ayakta. Selçuklu veya Osmanlı dönemlerine ait olduğu düşünülen tarihi sarnıçlardan bazıları, bakımsızlıktan büyük zarar görmüş durumda.
Kepez ilçesi sınırlarında Antalya Bulvarı'nda bulunan, çağlar boyunca buluşma ve haberleşme noktası olarak kullanılan Kepezaltı'ndaki tarihi ticari yol üzerindeki yarım kubbe biçimindeki Kahveler Sarnıcı'nın içi çöplüğe döndü. Diğer bazı sarnıçlara göre kapı girişi demir kapı ile kapalı olmayan Kahveler Sarnıcı'nın içindeki ve etrafındaki çöp birikintileri, madde bağımlılarının burayı kullandığını belli ediyor.
Aynı bulvar üzerindeki konik çatılı Zeytinli Sarnıcı'nın girişi demir kapıyla kapatılarak koruma altında tutulurken, içi yağmur sularıyla doldu. Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki konik çatılı Mancarlı Sarnıcı'nın dış duvarlarına yazılan yazılar ise sıvayla kapatıldı.
Kepez Belediyesi, geçen yıllarda ilçe sınırlarında bakımsızlıktan tahrip olan 9 sarnıcın çevre düzenlemesini yapmıştı. Bu kapsamda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da onayıyla Hacı Mestan, Akkuyu, Meydan Kuyusu, Kırdı, Odabaşıoğlu, Zeytinli, Havz-ı Kebir, Tek ve Çift sarnıçların çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmişti.
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