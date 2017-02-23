Tarihi salon yıkıldı, aynısı yeniden yapılacak

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL’da yıllarca hizmet veren İstanbul limanında dönüşüm hızla devam ediyor. Proje kapsamı içinde yer alan tarihi Karaköy yolcu salonu geçtiğimiz günlerde yıkıldı. 1940’lı yıllarda inşa edilen 2002 yılında kültür varlığı olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yapan projeyi gerçekleştiren firma, binanın birebir aslının yeniden yapılacağını açıkladı. Projeye göre 3 yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalarda yolcuların geliş, gidiş yapacağı alanların eskisinin iki katı büyüklüğünde olması planlanıyor

ANTREPOLARDAN SONRA TARİHİ SALON DA YIKILDI

Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Limanın Karaköy bölgesinde bulunan ana terminal binasının yanındaki tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi daha önce tamamlanmıştı. Son olarak daha önceden yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu salonu da yıkıldı. Binanın sadece yol kısmında bulunan küçük bir kısmı ayakta kaldı.

“KORUNMASI GEREKEN KÜLTÜR VARLIĞI” İDİ

2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından “Korunması gereken kültür varlığı” olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılması bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Galataport Projesi yönetimini üstlenen Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş.’den iki gün önce yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Bölgesel ve makroekonomik açıdan Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan, içeriğinde barındırdığı pek çok farklı faaliyet alanı ve yatırım ile sadece Türkiye ekonomisine değil ülke turizmine de önemli katkılar sunacak olan Galataport Projesi kapsamında yürüttüğümüz yapım ve restorasyon çalışmaları son hızla devam etmektedir.

Galataport Projesi kapsamında, Karaköy Yolcu Salonu ile ilgili restorasyon çalışmaları, ilgili tüm resmi kurum ve mercilerden gerekli izinlerin tamamlanması ile başlamıştır. Bu çerçevede yapının yerinde güçlendirilerek korunabilecek bölümleri ile koruma çalışmaları için dahi yeterince güçlü olmayan bölümleri belirlenmiş ve çalışmalar bu iki bölüm dikkate alınarak planlanmıştır.

Restorasyon projesi kapsamında yaptırılan taşıyıcı sisteme yönelik araştırmalar sonucu, yapı ‘Can Güvenliği’ kriterini sağlamadığı için korunabilen kısımlar ile riskli bölümler arasındaki bağ koparılmış, iki bölüm birbirinden kontrollü bir şekilde kesilerek ayrıştırılmıştır. Korunacak bölümde gerekli güvenlik önlemleri alınmış; can güvenliğini tehdit eden bölümler ise kontrollü olarak yıkılmıştır.

Kent kimliğinin önemli bir öğesi olan Karaköy Yolcu Salonu, restorasyon projesi kapsamında mimari karakterine uygun olarak;özgün detay, boyut, doluluk boşluk oranları ile birebir aslı gibi yapılarak şehre kazandırılacaktır.

Türkiye’ye değer katacak bu projeyle ilgili çalışmalarımızı büyük bir inanç ve kararlılıkla, tamamen yasal çerçeve ve teamüller çerçevesinde; tarihe, çevreye, insana ve şehre saygı ilkesini gözeterek sürdürdüğümüzü kamuoyuna saygıyla bildiririz.” denildi.



DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşaa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 bin den daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle yaklaşık 30 dönümlük alanıyla Tophane meydanı, İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.

YAPAN FİRMA 30 YIL İŞLETECEK

Karaköy’de Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait liman sahasının yenilenmesi projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya çıktı. Proje alanın özelleştirme kararı ilk defa 2002 yılında alındı. 2005 yılında yapılan ihalede en yüksek fiyat Sami Ofer’in ortak olduğu Royal Carribean Cruises konsorsiyumundan geldi. Ancak Danıştay’ın imar planına olur vermemesi sonucunda ihale iptal edildi. Bölgedeki imar değişiklikleri ve kullanım hakkının 30 yıl olarak belirlenmesinin ardından 2013 yılında yapılan yeni ihaleyi 702 milyon dolarla Doğuş Holding kazandı.

(FOTOĞRAF)

