'Tarihi Şahruh Köprüsü turizme kazandırılsın' çağrısı

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yayımlanan 13 görkemli köprü arasındaki 527 yıllık Şahruh Köprüsü'nün turizme kazandırılması bekleniyor. Muhtar Muzaffer Özdemir, "Köprümüzü 19 mahalle kullanıyor. Burada küçük sallar veya botlarla da olsa gezintilerin yapılarak, turizme katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 13 Ocak'ta 'kulturportali.gov.tr' internet sitesinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla Türkiye'nin görkemli köprüleri yayımlandı. 13 köprünün bulunduğu listede Kayseri'deki Şahruh Köprüsü de yer aldı. Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi'ndeki köprü, 1492 yılında Dulkadiroğulları'nın son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldı. Şahruh Bey'in oğlu Mehmet Han tarafından 1538'de onarılan köprü, 527 yılda çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Daha sonra 1908, 1935, 1957 ve 1999 yıllarında onarılan köprü, şu an yaya ve taşıt trafiğine açık kullanılıyor. Kayseri ile Sivas arasındaki Orta Çağ yol güzergahında bulunan ve Kızılırmak üzerinde yer alan köprü, doğu- batı yönüne uzanıyor. 8 sivri kemerden oluşan tarihi köprünün uzunluğu 150, eni ise 6 metreden oluşuyor.

'YAPI ÇOK ESKİ TARİHLERE DAYANIYOR'

Tarihi köprü hakkında bilgi veren emekli öğretmen Vedat Tatar, Şahruh Köprüsü'nün tarihe iz düşen eser olduğunu belirterek, "Şahruh, Kızılırmak'ın o zamanki iklimsel dönemi düşünüldüğünde müthiş ve azgın suların olduğu yerdir. Eser olarak en görkemlisi bu köprüdür. Altındaki 'tosun burun' dediğimiz sistemin altından mil çekildikçe kendi başına oturabilen ve kendini koruyabilen bir sistem ile yapılmış ki bu yapı çok eski tarihlere dayanır. Burada Sümer medeniyeti ve Hitit uygarlığının izlerini görebiliriz. Şahruh Köprüsü, 'Kültepe Tabiat Varlıkları'nda kayıtlıdır" diye konuştu.

'KÖPRÜ 19 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLIYOR'

Karaözü Mahallesi'nin muhtarı Muzaffer Özdemir ise Şahruh Köprüsü'nü turizme kazandırmak istediklerini dile getirerek, "Şahruh Köprüsü'nün zamanında kullanılan malzemelerle günümüze kadar gelmesi, başarılı ve sağlam bir yapı olduğunu gösteriyor. Köprümüzü 19 mahalle kullanıyor. Şu an bizim açımızdan bir bağlantı köprüsüdür. Burada küçük sallar veya botlarla da olsa gezintilerin yapılarak turizme katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.



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