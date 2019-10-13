Tarihi Saburhane Meydanı'nda tarhana kazanları kaynadı

MUĞLA'da, büyük emekle hazırlanan ve kış sofralarının vazgeçilmezi tarhana için düzenlenen festival, ilgi gördü.

Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda 2'nci Tarhana Festivali düzenlendi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) markalaşma çalışmaları kapsamında coğrafi işaret alan Muğla Göce Tarhanası'nın tanıtıldığı etkinlik ile kentin tarihi Saburhane Meydanı renkli bir hafta sonuna evsahipliği yaptı. Muğla'ya özgü kültürel değerlerin başında gelen, içindeki börülce, yoğurt, kırmızı biber, kemikli et ve sarımsağıyla Muğlalılar için soğuk havaların iksiri olan Tarhana Festivali'ne CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Hüseyin Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muğla İçin Gelecek Platformu Başkanı Tolga Yüksel, "Barış Pınarı Harekatı nedeni ile festivalin programında bulunan eğlence ve konserleri iptal ettik. Festivalimizin bu yıl ikincisini yine Muğla'nın en iyi korunmuş Saburhane Meydanı'nda yapıyoruz. 2015 yılında kurduğumuz platformumuzla Muğla'nın kültürel zenginliğini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. İlk festivalde diğer şehirlerden de katılım olduğunu fark ederek bu yıl festivalin kapsamını geliştirdik. Bugün burada sadece tarhana değil, Muğla'da yetişen tüm yerel ürünlerin standları açıldı" dedi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, "Nisan 2018'de Muğla saraylısı tatlısı ve Muğla köftesinin coğrafi işaretini almıştık. Muğla Göce Tarhanası da Eylül 2019'da coğrafi işareti almaya hak kazandı. Başvurusu yapılan diğer 6 ürünümüz için çalışmalarımız devam ediyor. Markalaşma sürecinde üreticilerin üretimlerini satışa sunmaları için firmalara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de "Hepimizin ortak amacı geçmişimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak. Tarhana bizim için çorba değil yemektir. Yazın Muğlalılar olarak göç ettiğimiz Karabağlar Yaylası'nda ne yetişiyorsa bu çorbanın içinde var. Hepimiz yoğun iş temposu ile birlikte stres içindeyiz. Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızı hafta sonu ya da iş çıkışı stres atmak için Saburhane'ye davet ediyorum" diye konuştu.

'BÜYÜKLERİMİZ GIDA MÜHENDİSLİĞİ YAPMIŞLAR'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kültürlerin kolay oluşan olgular olmadığını belirti, "Kültürler, yüzyıllar içinde meydana gelirler. Bugün bizi bir kültür ürünü olan tarhana, bir araya topladı. Tarhanaya baktığımda bir gıda mühendisliği ürünü görüyorum. Büyüklerimiz gıda mühendisliği yapmışlar. Aylarca, yıllarca kendi halinde bozulmadan saklanabiliyor. Bugün bilim adamları bu malzemeleri araştırıyorlar. Muğla'da bu yapılan aslında bilimdir. Bu ürünün markalaşması gerekiyor. Muğla Üniversitesi bu süreçte rol alarak şehirle bütünleşmek istiyor. Bunun için yoğun olarak çalışıyoruz" dedi.



