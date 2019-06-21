Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Tarihi Rum okulu yağmalandı (2)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BİZE TAHSİS EDİLMEDİ Konak Belediyesi, 'nın gündeme getirdiği Basmane'de bulunan Saint Jean Theologos Kız Rum Mektebi'nin yağmalanması haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi...

Tarihi Rum okulu yağmalandı (2)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BİZE TAHSİS EDİLMEDİ
Konak Belediyesi, 'nın gündeme getirdiği Basmane'de bulunan Saint Jean Theologos Kız Rum Mektebi'nin yağmalanması haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bu tarihi yapının, korunması amacıyla 2012 yılında harekete geçmiş ve bir dilekçe düzenlemiştir. O dönem taşınmazın ait olduğu İl Özel İdareye başvurarak, yapının ilgili bakım, onarım ve düzenleme işlerinin yapılabilmesi için belediyeye tahsisini istemiştir. Bu tahsis ile bir semt merkezi oluşturularak bölgedeki yaşayanların hizmetine kamu yararına sunulması amaçlanmıştır. Bunun üzerine Özel İdare, tarihi yapı İsmetpaşa İlkokulu alanı içinde olduğu için, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş istemiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü ise Konak Belediyesi’yle konunun görüşüldüğünü ve Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nin onarımı karşılığında tarihi yapının tahsis edilmesinin planlandığını Özel İdare’ye bildirmiştir. Özel İdare de bu bilgiyi 2013 yılında Konak Belediyesi’ne aktarmış, ancak o dönem ve daha sonrasında belediyeye tahsis gerçekleşmemiştir."

İZMİR, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328