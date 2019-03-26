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Tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltı

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'te inşaatına başlanan, 1928'te ise eğitim öğretime açılan Gazi Paşa Mektebi'nde, geçen...

Tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltı
DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'te inşaatına başlanan, 1928'te ise eğitim öğretime açılan Gazi Paşa Mektebi'nde, geçen pazar günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı iki katlı tarihi okulda, büyük çaplı hasar oluştu. Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan tarihi yapıda, yangın öncesi restorasyon çalışmaları yapıldığı belirtildi. Çal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangından önce Mustafa P. ve Abdullah T.'nin, okul içerisinde uyuşturucu madde kullandı tespit edildi. Evlerinde bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
'TARİHİ OKUL ASLINA UYGUN YENİDEN YAPILACAK'
Öte yandan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve Çal Belediye Başkanı MHP'li Başkan Fethi Akcan, okulda inceleme yaptı. Okulun aslına uygun olarak tekrar yapılacağını belirten Milletvekili Yıldız, "Kundakçıların, rantçıların ekmeğine yağ sürülmeyecek, onlara cesaret verilmeyecek. Okul, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Zaten, yanan tarihi eserlerin hepsinin de aslına uygun halde yeniden yapılması gerekiyor. Devletimizin, bunları yapacak gücü var" dedi.
Belediye Başkanı Akcan ise, kundaklama olayına karıştıkları ileri sürülen şüphelileri yakalayan polis ekiplerini tebrik ederek, "Tarihimizi, ciğerlerimizi yakanlar cezasız kalmayacak. Polisimizi kutluyorum. Biz de okulun aslına uygun şekilde yapılmasını istiyorduk. Milletvekilimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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