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Tarihi Murat Köprüsü'nü çöplerden temizlediler

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'ta üniversite öğrencileri, tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı. Ellerinde poşetlerle çöp toplayan 40 öğrenci, tarihi köprüyü kısa sürede temizledi. Muş Alparslan Üniversitesi, Ticaret Odası,...

Tarihi Murat Köprüsü'nü çöplerden temizlediler

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'ta üniversite öğrencileri, tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı. Ellerinde poşetlerle çöp toplayan 40 öğrenci, tarihi köprüyü kısa sürede temizledi.
Muş Alparslan Üniversitesi, Ticaret Odası, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Enerji Puro şirketinin ortaklaşa düzenlediği temizlik kampanyasına Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri destek verdi. Öğretim üyeleriyle birlikte 40 öğrenci tarihi Murat Köprüsü'nün etrafına atılan çöpleri topladı. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler tarihi yapıya atılan kağıt, pet şişe, sigara izmaritlerini toplayarak çöp torbalarına doldurdu.
Üniversite olarak anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirten Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, "Tarihi Murat Köprüsü çevresinin kirli olduğunu öğrendikten sonra burada bir çalışma yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizle birlikte ciddi anlamda temizlik yaptık. Çevrede pet şişeler, sigara izmaritleri, sigara kutuları vardı onları temizledik. Burada yaptığımız etkinlik ve şehrin çeşitli noktalarında yapacağımız çalışmalarla hem ilimizde, hem bölgemizde çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağız" dedi. Etkinliğe katılan öğrenciler, tarihi köprüyü temizleyerek topluma da çevreyi kirletmeme mesajı verdiklerini söyledi.

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