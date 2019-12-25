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Tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini
DİYARBAKIR'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana...
GENEL 25.12.2019, 11:56
DİYARBAKIR'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır’da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır’da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.
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