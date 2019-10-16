Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
EDİRNE'de, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaya geçişlerine açılan köprünün, ilerleyen günlerde de araç trafiğine açılması...
GENEL 16.10.2019, 12:52
EDİRNE'de, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaya geçişlerine açılan köprünün, ilerleyen günlerde de araç trafiğine açılması bekleniyor.
Edirne'de Osmanlı Padişahı Abdülmecid döneminde yaptırılan, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü’nün restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık 2 ay önce trafiğe kapatılıp, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce aslına uygun zemin onarım çalışması yapılan köprü, bugün yaya geçişlerine açıldı. Köprünün, ilerleyen günlerde araç trafiğine de açılması bekleniyor.
Edirne'nin simgelerinden Meriç Köprüsü, bir süre önce Tunca Nehri ile birlikte zeminini oluşturan taşların bazılarının çatlaması sonucu onarıma alınmıştı. Bölge esnafı, tarihi köprülerin onarılmasının ardından trafiğe açılmasıyla iş yerlerinde yeniden canlılık olacağını söyledi.
Edirne'de Osmanlı Padişahı Abdülmecid döneminde yaptırılan, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü’nün restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık 2 ay önce trafiğe kapatılıp, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce aslına uygun zemin onarım çalışması yapılan köprü, bugün yaya geçişlerine açıldı. Köprünün, ilerleyen günlerde araç trafiğine de açılması bekleniyor.
Edirne'nin simgelerinden Meriç Köprüsü, bir süre önce Tunca Nehri ile birlikte zeminini oluşturan taşların bazılarının çatlaması sonucu onarıma alınmıştı. Bölge esnafı, tarihi köprülerin onarılmasının ardından trafiğe açılmasıyla iş yerlerinde yeniden canlılık olacağını söyledi.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2