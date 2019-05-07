Tarihi medrese, harabeye döndü

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 1193 yılında yaptırılan, Selçuklu Dönemi'nin ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Hacı Saki Mahallesi sakinlerinin başvurusu üzerine medrese, belediye tarafından etrafı demir parmaklıklarla çevrilerek, korumaya aldı.

Kentte 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bir dönem yaşadığı merkez Kocasinan ilçesine bağlı Hacı Saki Mahalles'inde bulunan ve bilinen tarihiyle Selçuklu Dönemi'nin ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi, harabeye döndü. Selçuklu Sultanı 2'nci Kılıç Arslan'ın oğlu ve Kayseri Emiri Nureddin Sultanşah'ın veziri Hoca Hasan tarafından 1193'te yaptırılan ve içinde cami, imaret ile hanın yer aldığı medresenin bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi olduğu görüldü.

DEMİR PARMAKLIKLI ÖNLEM

Taş duvarlarının bir kısmı yıkılan ve son dönemde madde bağımlılarının geldiği medresenin durumu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahallelinin başvurusu üzerine medrese, belediye tarafından etrafı demir parmaklıklarla çevrilerek, korumaya aldı.

Hacı Saki Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Özulu, 40 yıldır bölgede yaşadığını belirterek, "2 dönemdir mahallenin muhtarıyım. Bu medrese için çok mücadele ettik; ancak yapabildiğimiz sadece bu medresenin çevresinin parmaklıklar ile çevirmek oldu. Bu medrese harabe durumda olduğu için madde bağımlılarının meskeni olmuştu. Anıtlar Kurulu başta olmak üzere her yere başvurdum; lakin bize ödenek çıkmadığını söylüyorlar" dedi.

Tarihçi ve yazar Mustafa Cingil ise Hoca Hasan Medresesi'nin Anadolu'da Selçuklular'ın yaptığı ilk medrese olduğunu söyledi. Cingil, medresenin şu an harap durumda olduğunu belirterek, "Medrese, yakın tarihte bir şekilde mülkiyeti özel kişilerin eline geçiyor. Bu medresenin 50'den fazla mirasçısı var. Belediye burayı koruma altına almış; çünkü mahalle halkı, bu durumdan rencide oluyor. Madde bağımlılarının yuvası haline gelmiştir. Netice itibarıyla önemli bir medresedir" diye konuştu.



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