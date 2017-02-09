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Tarihi Manisa bezini yaşatmak için mücadele veriyorlar

MANİSA'nın 600 yıllık tarihi Manisa bezini yeniden gün yüzüne çıkaran ve Osmanlı mirasını yaşatan Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, 'Bin  Kadına İş' sloganı ile yola çıktı. Dernek Başkanı Mübeccel Kafkaslı, 'MABEZ'...

Tarihi Manisa bezini yaşatmak için mücadele veriyorlar
MANİSA'nın 600 yıllık tarihi Manisa bezini yeniden gün yüzüne çıkaran ve Osmanlı mirasını yaşatan Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, 'Bin  Kadına İş' sloganı ile yola çıktı. Dernek Başkanı Mübeccel Kafkaslı, 'MABEZ' adı altında kooperatif kurduklarını belirtip, bin evde patentini aldıkları Manisa bezinin dokunmasını hedeflediklerini söyledi.
Manisa'da geçmişte 3 bin tezgahta dokunan Manisa bezini tozlu raflardan çıkarıp yeniden hayat veren Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, şimdi de bu bezi yaşatmak için mücadele veriyor. 25 yıl önce kurulan Türk Kadınlar Konseyi'nin başkanı Mübeccel Kafkaslı, gönüllü kadınlarla birlikte unutulmaya yüz tutan Manisa bezi dokumasını canlandırmak için 7 yıl önce çalışmaya başladı. Manisa'nın önde gelen isimlerinin maddi ve manevi destekleri ile 600 yıllık  tarihi gün ışığına çıkaran dernek, bununla da yetinmeyip kooperatif kurdu, hem de yüzlerce kadına iş imkanı sağladı. Dokuma tezgahları alıp Manisa bezine yeniden can veren 'MABEZ' adı altında kurulan kooperatif ile birlikte Manisa bezinin de patenti alındı.
OSMANLI SARAYLARINDA MANİSA BEZİ
Sadece bir bez parçası olarak görülmemesi gereken, içinde Manisa'nın geçmişini, yaşantısını barındıran Manisa bezinin hikayesini anlatan Kafkaslı, "Çocukluğumda her evden 'taka tak taka tak' diye dokuma tezgahısesi gelirdi. O zamanlar Manisa bezi dokunan ipler de burada üretiliyordu. 8 bin nüfuslu şehirde 3 bin dokuma tezgahı vardı. Ancak, o zamanlar Manisa bezinden iç çamaşırı ve peçeteler üretiliyordu. Manisa'nın ürünü gelen misafirlere hediye edilir ve satılırdı" dedi. Manisa ürünlerinin o dönemlerde Anadoluve Osmanlı saraylarına gönderildiğine dikkati çeken Kafkaslı, "Saraylarda Manisa bezinin çok meşhur olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
KOOPERATİF KURUP PATENT ALDILAR
Kendilerinden başkasının Manisa bezi üretemeyeceğini belirten Kafkaslı, "Bizden izinsiz üretimin cezası var. Ancak bizden izin alınarak üretimi yapılabilir. Kooperatifimiz kadınlarımız için kuruldu.Tarihi Manisa bezimiz kadınlarımıza da gelir olsun istedik" dedi. Manisa bezinden masa örtüsü, salon takımı, ipek şallar, fularlar, hac ve umre elbiseleri ürettiklerini kaydeden Kafkaslı, kooperatifle birlikte 1000 kadına iş imkanı sunacaklarını kaydetti. Bugüne kadar 500 kadına Münisa bezi dokumayı öğrettiklerini vurgulayan Kafkaslı, "Manisa bezini artık bu kadınlar yaşatacak hem de evlerine gelir sağlayacaklar. Bin evde bin tezgah olsun istiyoruz" dedi.

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