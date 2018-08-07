Tarihi lokomotif, demir yolu ağı olmayan Antalya'ya TIR'la getirildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, 20'nci yüzyılın ilk buharlı lokomotifini, demiryolu ağı bulunmayan Antalya'ya karayoluyla getirtti. Vatandaşlar, TIR'ın üstündeki lokomotifi ilgiyle izledi.

Kepez Belediyesi, Uşak'ta atıl vaziyette bulunan lokomotifi restore ettirdikten sonra TIR ile Antalya'ya getirtti. Kepez üstündeki varyanttan zabıta ekiplerinin öncülüğünde kente giren lokomotifi gören vatandaşlar, ilgiyle inceledi. Trafikte bazı sürücüler de yavaşlayarak lokomotifi gözledi. Lokomotifin uzun yolculuğu DokumaPark alanında son buldu.

HURDALIKLARDAN ÇIKARTILTI

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, demiryolu ağı ve trenin uzun yıllardan beri Antalya'nın hayali olduğunu söyledi. Demiryolu tarihini anlatmak ve ana yurdun demir ağlarla örüldüğünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla adımlar attıklarını dile getiren Tütüncü, “Bu lokomotif, 20'nci yüzyılın başlarında Almanlar tarafından sınırlı sayıda üretilmiş buharlı lokomotiflerden biri. Sultan Abdülhamit döneminde satın alınan trenlerin bir örneğini getirttik. Lokomotifi TCDD'nin hurdalıklarından çıkardık. Sultan Abdülhamit Han'ın büyük bir vizyon ile kazandırdığı demir yolu ağının Cumhuriyet tarihiyle geliştirildiğini, Adnan Menderes ile ilerlediğini, son olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde demir yolculuğunda Türkiye'nin seviye atladığını örnekleriyle anlatacağız. Aynı zamanda Antalya'yı demir yolunun yapılacağı günlere hazırlamış olacağız" diye konuştu.

VAGONLA BİRLEŞECEK

Kepez Belediyesi, geçen aylarda da TCDD'nin hurdaya ayırdığı Haydarpaşa Tren İstasyonu'ndaki vagonu Antalya'ya getirerek, treni olmayan kente bir ilki yaşatmıştı. Lokomotif, kütüphaneye dönüştürülen vagon ile birleştirilecek.

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